Javier Milei en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA, EE.UU.

La lucha contra el antisemitismo volvió a ocupar un lugar central en la agenda internacional del Gobierno argentino, que busca proyectar su alineamiento con Estados Unidos e Israel hacia el resto de América Latina. En ese marco, Javier Milei defendió la posición israelí, cuestionó las reacciones internacionales posteriores al ataque de Hamas del 7 de octubre de 2023 y presentó el combate contra el antisemitismo como parte de una disputa más amplia por los valores de Occidente.

El Presidente encabezó un acto en la Embajada argentina en Washington, titulado “Expandiendo las fronteras de la Memoria”, en el marco de la presidencia argentina de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA). Ante representantes diplomáticos y funcionarios estadounidenses, afirmó que su Gobierno mantendrá una política de “tolerancia cero con el antisemitismo” y enumeró las medidas que adoptó contra organizaciones que calificó como terroristas, además de los acuerdos suscriptos con Israel.

La actividad contó con la participación del embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford; el presidente de la IHRA, Marcelo Mindlin; el secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, y el enviado especial de ese país para monitorear y combatir el antisemitismo, el rabino Yehuda Kaploun. También se inauguró la muestra digital Argentina y el Holocausto, en coordinación con el Museo del Holocausto de Buenos Aires.

Milei contra el antisemitismo: sus críticas tras el ataque de Hamas

Uno de los ejes del discurso fue la reacción internacional al ataque de Hamas contra Israel del 7 de octubre de 2023, que dejó más de 1.200 muertos y 251 personas secuestradas, según las cifras mencionadas por el Presidente. Entre los rehenes había 21 ciudadanos argentinos.

Milei sostuvo que, después de la masacre, una parte de la comunidad internacional evitó una condena contundente y cuestionó el derecho de Israel a defenderse. “En lugar de una condena tajante, asistimos a muchos actos de incomodidad, de prematuros llamados al diálogo con el mal, de justificaciones a la barbarie y de condenas preventivas al legítimo derecho de defensa de la víctima, es decir, el Estado de Israel”, afirmó.

El mandatario también denunció una nueva ola de antisemitismo y sostuvo que no fue espontánea, sino que respondió a una estrategia de los adversarios de Israel. En su interpretación, ese fenómeno excede la discriminación contra la comunidad judía y forma parte de una ofensiva contra los valores occidentales.

“Hoy el antisemitismo es un arma más en el arsenal de los enemigos del Estado judío y también de todo Occidente”, aseguró.

En ese sentido, vinculó el crecimiento del odio antijudío con una supuesta convergencia entre sectores de la izquierda radical y el terrorismo islamista. “El hilo oculto que los une no es otro que el odio a la civilización occidental”, sostuvo.

Milei planteó que la defensa de Israel responde tanto a una convicción moral como a un interés estratégico. “Si Israel cayera, luego vienen por todo Occidente”, afirmó, al presentar al Estado israelí como un bastión frente a quienes cuestionan los valores que, según su visión, sostienen a las democracias occidentales.

Milei en la IHRA: las medidas que destacó contra el terrorismo

El Presidente también repasó las decisiones de su Gobierno en materia de política exterior y seguridad. Entre ellas, mencionó la declaración de Hamas, la Guardia Revolucionaria iraní y las Fuerzas Quds como organizaciones terroristas, la expulsión del encargado de negocios iraní en la Argentina y la firma de un memorándum con Israel para la defensa de la libertad y la democracia y el combate contra el terrorismo y el antisemitismo.

Además, reivindicó el impulso de los Acuerdos de Isaac, una iniciativa orientada a extender a América Latina el espíritu de los Acuerdos de Abraham, que promovieron la normalización de relaciones entre Israel y varios países árabes.

Javier Milei se saluda con Marcelo Mindlin, presidente de la Alianza para el Recuerdo del Holocausto Presidencia

“Tomamos estas decisiones porque eran las correctas y vamos a sostenerlas”, afirmó.

Milei también destacó que la Argentina se convirtió en el primer país latinoamericano en presidir la IHRA. El organismo internacional trabaja en la promoción de la educación, la investigación y la memoria del Holocausto, además de combatir el antisemitismo y el negacionismo.

El mandatario sostuvo que la presidencia argentina representa una oportunidad para ampliar esa agenda en la región y convocó a los países miembros a traducir sus declaraciones en acciones concretas. “La IHRA es tan fuerte como la voluntad política de sus miembros”, dijo.

En esa línea, remarcó que los organismos internacionales no pueden reemplazar la decisión de los Estados de actuar frente a la discriminación y el terrorismo.

Milei recordó los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA

Durante su intervención, el Presidente también apeló a la historia argentina para fundamentar el compromiso del país con la lucha contra el antisemitismo. Recordó los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires, en 1992, y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que en conjunto dejaron 114 muertos.

“Y por eso hoy, en este foro, reafirmamos nuestro compromiso con nunca darle la espalda a nuestros ciudadanos, sean de origen que sean”, sostuvo.

La justicia determinó que el ataque a la Embajada de Israel y a la AMIA fueron impulsados por Irán

Milei afirmó que su Gobierno no tolerará amenazas contra quienes viven en el país por su origen o religión y cuestionó que el antisemitismo se ampare en la libertad de expresión para justificar expresiones de odio.

“Mientras sea Presidente de la Nación en la Argentina, habrá tolerancia cero con el antisemitismo”, aseguró.

El mandatario concluyó que la memoria del Holocausto no debe limitarse a una revisión del pasado, sino que implica una responsabilidad política en el presente. “La memoria no es solo un ejercicio sobre el pasado. Es una responsabilidad con el presente y una promesa con el futuro”, afirmó.

Al cierre, agradeció al rabino Kaploun, al canciller Pablo Quirno, a Marcelo Mindlin y al equipo de la presidencia argentina de la IHRA por la organización de la actividad.