A partir de los 50 años, la alimentación adquiere un papel fundamental para preservar la masa muscular y mantener la salud metabólica.

Los cambios fisiológicos asociados con el envejecimiento modifican las necesidades del organismo y hacen que la elección de los alimentos sea especialmente importante desde la primera comida del día.

En este contexto, los especialistas en nutrición destacan la importancia de incorporar proteínas de buena calidad, fibra y grasas saludables en el desayuno.

Una de las propuestas recomendadas consiste en combinar una tostada de pan de masa madre con huevo cocido y café con leche vegetal sin azúcar .

El huevo aporta proteínas de alto valor biológico y aminoácidos esenciales, mientras que el pan de masa madre suma hidratos de carbono para obtener energía.

Cómo es el desayuno recomendado después de los 50 años y por qué funciona

Una de las alternativas consiste en una tostada de pan de masa madre acompañada de un huevo cocido y una taza de café con leche vegetal sin azúcar. Cada uno de estos alimentos cumple una función nutricional diferente.

El huevo es el principal aporte de proteínas de alto valor biológico de esta combinación. Contiene todos los aminoácidos esenciales que el organismo necesita para sintetizar proteínas y mantener los tejidos. También aporta vitamina B12, vitamina D, colina y minerales como el selenio.

Por su parte, el pan de masa madre aporta hidratos de carbono, que constituyen una fuente de energía para el organismo. Su elaboración mediante fermentación natural puede modificar la disponibilidad de algunos nutrientes y mejorar determinadas características digestivas del pan, aunque su composición nutricional depende del tipo de harina utilizado.

El café aporta cafeína, una sustancia estimulante del sistema nervioso central que puede favorecer temporalmente el estado de alerta y la concentración. La leche vegetal sin azúcar permite acompañarlo sin incorporar azúcares añadidos, aunque su aporte de proteínas, calcio y vitamina D dependerá de si está fortificada y de qué ingrediente esté elaborada.

Qué recomiendan desayunar los expertos después de los 50 años Fuente: Imagen ilustrativa ChatGPT | El Cronista USA

Por qué es importante el desayuno después de los 50 años

A partir de los 50 años, mantener una alimentación nutricionalmente adecuada es una estrategia importante para prevenir deficiencias, preservar la funcionalidad física y acompañar los cambios fisiológicos asociados al envejecimiento.

Uno de los aspectos centrales es la conservación de la masa muscular. Con el paso de los años, el organismo puede experimentar una reducción progresiva de la masa, la fuerza y el rendimiento muscular, un fenómeno conocido como sarcopenia. Este proceso puede afectar la movilidad, el equilibrio y la autonomía.

En este contexto, las proteínas cumplen una función estructural: proporcionan los aminoácidos necesarios para la síntesis y reparación del tejido muscular. Por eso, no alcanza con consumirlas únicamente durante el almuerzo o la cena.

Otro aspecto relevante es la salud ósea. Con la edad pueden aumentar las necesidades de determinados nutrientes, especialmente el calcio y la vitamina D, que intervienen en el mantenimiento de los huesos y en la regulación del metabolismo mineral. En las mujeres, los cambios hormonales asociados a la menopausia pueden acelerar la pérdida de densidad mineral ósea y aumentar la susceptibilidad a la osteoporosis.

Además, incorporar cereales integrales, frutas, verduras y semillas permite aumentar el consumo de fibra alimentaria . Este nutriente contribuye al funcionamiento intestinal, favorece la saciedad y participa en la regulación de los niveles de glucosa y colesterol en sangre.

Por último, la composición del desayuno también importa desde el punto de vista metabólico. Combinar proteínas, fibra y grasas saludables con hidratos de carbono de buena calidad puede contribuir a una respuesta glucémica más gradual que una comida basada principalmente en harinas refinadas y azúcares añadidos.