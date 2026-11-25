Con la llegada de las altas temperaturas, el aire acondicionado se convierte en uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares argentinos. Sin embargo, al momento de comprar un equipo nuevo, muchas personas priorizan el precio o la potencia sin considerar otros factores que pueden influir directamente en el consumo de electricidad.

Uno de los errores más frecuentes es pensar que un aire acondicionado de mayor capacidad siempre garantiza mejores resultados. En realidad, elegir un equipo demasiado potente para una habitación puede generar un funcionamiento menos eficiente, mientras que uno insuficiente podría tener dificultades para alcanzar la temperatura deseada.

El error al comprar un aire acondicionado que puede aumentar el consumo eléctrico

Según la guía Purchasing Energy-Efficient Room Air Conditioners, actualizada por el Departamento de Energía de Estados Unidos, la eficiencia energética debe considerarse al momento de adquirir un equipo de climatización. El organismo recomienda evaluar los costos de funcionamiento a lo largo de su vida útil y no limitar la decisión al precio inicial de compra.

Además de la potencia, los especialistas recomiendan considerar la superficie del ambiente, la altura de los techos, la orientación de las ventanas, la exposición solar y el aislamiento térmico. Estas características influyen en la capacidad de refrigeración necesaria y pueden determinar si un equipo funciona de manera eficiente durante los días de mayor temperatura.

En este contexto, la tecnología Inverter representa una alternativa para mejorar el rendimiento energético. Por ejemplo, el aire acondicionado TCL BreezeIN AI Inverter, disponible en capacidades de 3700 W y 5700 W para responder a las necesidades de distintos ambientes, incorpora un compresor que regula su velocidad según las necesidades de refrigeración, evitando los ciclos constantes de encendido y apagado característicos de los sistemas convencionales. Además, la optimización de sus componentes favorece un funcionamiento silencioso tanto en la unidad interior como en la exterior.

Aire acondicionado instalado. Fuente: TCL, modificada con IA por El Cronista.

Qué tecnologías permiten mantener la casa fresca sin consumir electricidad de más

Los sistemas de climatización actuales incorporan funciones que permiten adaptar su funcionamiento a las condiciones del hogar. En el caso del TCL BreezeIN AI Inverter, el modo AI ECO ajusta automáticamente la frecuencia del compresor para mantener la temperatura deseada y evitar fluctuaciones térmicas. Según la compañía, esta tecnología permite alcanzar un ahorro energético de hasta el 37%, de acuerdo con ensayos realizados por el laboratorio internacional SGS. Además, el equipo utiliza el gas refrigerante R32 (difluorometano), que absorbe el calor del ambiente y lo expulsa al exterior, permitiendo enfriar el espacio de una manera más sustentable, eficiente y segura.

El equipo también incorpora la función I FEEL, que mide la temperatura desde el control remoto para ajustar la climatización, y el modo Sleep, diseñado para modificar la temperatura y la ventilación durante la noche. A esto se suma la función Turbo, que permite climatizar rápidamente el ambiente, y cinco modos de funcionamiento, frío, calor, deshumidificación, ventilación y automático, que permiten adaptar el aire acondicionado a distintos momentos del día, necesidades de confort y épocas del año.

Por ello, antes de comprar un aire acondicionado, resulta conveniente comparar equipos de capacidad equivalente, revisar sus etiquetas de eficiencia energética y analizar las funciones disponibles. Elegir correctamente desde el principio puede marcar una diferencia en el consumo eléctrico durante el verano y contribuir a mantener una temperatura confortable sin utilizar más energía de la necesaria.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.