La formación superó los registros previos de Australia al recorrer 860 km con locomotoras sincronizadas mediante el sistema RDP.

Un tren de carga de 7,6 kilómetros de largo y 696 vagones fue puesto en marcha en Sudáfrica en una prueba que busca establecer un nuevo récord mundial de longitud para una formación ferroviaria. La operación estuvo a cargo de Transnet, la empresa estatal de transporte y logística del país, que realizó el recorrido para demostrar la capacidad de su infraestructura y tecnología ferroviaria.

La formación superó las dimensiones de un antecedente registrado en Australia, aunque la nueva marca todavía debe distinguirse de una homologación oficial independiente.

Así es el nuevo tren sudafricano que busca romper un récord mundial

La formación ferroviaria tiene una longitud aproximada de 7,600 metros y está integrada por 696 vagones vacíos, diseñados para el transporte de mineral de hierro. Para movilizar una estructura de semejantes dimensiones, Transnet Freight Rail utilizó una combinación de locomotoras eléctricas de clase 15E y diésel-eléctricas de clase 43D, distribuidas en distintos puntos del tren.

El desplazamiento se realizó mediante un sistema denominado Radio Distributed Power (RDP), que permite sincronizar las locomotoras a través de comunicaciones por radio. De esta manera, la potencia de tracción y el frenado se distribuyen a lo largo de toda la formación, lo que ayuda a controlar las fuerzas entre los vagones y reducir la presión sobre los acoplamientos y las vías.

Sudáfrica puso en marcha un tren de carga récord de 7,6 km y 696 vagones operado por Transnet para probar su capacidad ferroviaria. Fuente: Transnet

¿Qué recorrido hizo el tren de Sudáfrica?

La prueba comenzó en Saldanha Bay, sobre la costa occidental de Sudáfrica, y terminó en Loop 18, una instalación ferroviaria cercana a Witpan, en la provincia de Northern Cape.

El convoy recorrió aproximadamente 860 kilómetros por el corredor ferroviario Sishen-Saldanha, una infraestructura estratégica que conecta las explotaciones de mineral de hierro del interior del país con las instalaciones portuarias de Saldanha. El trayecto demandó dos días y finalizó el 18 de octubre de 2026.

Este corredor se utiliza principalmente para trasladar mineral de hierro destinado a la exportación. Sin embargo, los 696 vagones de la formación experimental viajaron vacíos, ya que el objetivo principal era evaluar el comportamiento técnico y operativo de un tren de semejante longitud.

¿Qué récord mundial busca superar?

El antecedente que Transnet busca superar fue establecido por la compañía minera BHP Iron Ore en Australia, el 21 de junio de 2001.

Según Guinness World Records, aquella formación ferroviaria tenía 7,353 kilómetros de longitud y estaba integrada por 682 vagones y ocho locomotoras diésel-eléctricas. Además, transportaba mineral de hierro y alcanzaba un peso total de 99.732,1 toneladas.

En comparación, el nuevo tren sudafricano mide aproximadamente 247 metros más y cuenta con 14 vagones adicionales.

Aunque Transnet sostiene que consiguió establecer una nueva marca mundial, todavía no se confirmó una certificación independiente que permita considerar el récord oficialmente homologado.