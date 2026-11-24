El nuevo sistema ferroviario conectará distintas ciudades del área metropolitana de San José y contará con más de 51 kilómetros de recorrido.

Costa Rica avanza con un proyecto ferroviario que busca transformar el transporte público y mejorar la conexión entre sus principales ciudades. La iniciativa contempla la construcción de un tren eléctrico con nuevas unidades, estaciones y vías renovadas con el objetivo de facilitar los desplazamientos diarios de miles de pasajeros.

Para llevar adelante la obra, contará con el respaldo de organismos internacionales, entre ellos el Banco Europeo de Inversiones (BEI), banco público de la Unión Europea y su principal instrumento de financiación de proyectos, que aportará US$250 millones mediante un préstamo.

La propuesta incluye 28 formaciones nuevas, 30 estaciones y dos líneas ferroviarias que recorrerán más de 51 kilómetros.

Costa Rica tendrá un nuevo tren eléctrico con apoyo de la Unión Europea

Costa Rica avanzará con la construcción de un nuevo sistema de tren eléctrico para modernizar el transporte público de la Gran Área Metropolitana de San José. El proyecto contempla la renovación y electrificación de la infraestructura ferroviaria existente, además de la incorporación de nuevas unidades para conectar distintos puntos del área metropolitana. Según el Instituto Costarricense de Ferrocarriles (INCOFER), la iniciativa busca mejorar la movilidad de más de 3 millones de habitantes y ofrecer un servicio que pueda transportar a más de 100,000 pasajeros por día.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Unión Europea mediante su estrategia Global Gateway, orientada a impulsar inversiones en infraestructura sostenible. Uno de los principales aportes europeos corresponde al Banco Europeo de Inversiones (BEI), que firmó un préstamo de US$250 millones para respaldar la construcción del sistema ferroviario el 21 de marzo de 2025. El proyecto será ejecutado por INCOFER, organismo público encargado de administrar los ferrocarriles costarricenses.

El proyecto se desarrollará en Costa Rica y contempla dos líneas ferroviarias, 30 estaciones y nuevas unidades eléctricas. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Cómo será el nuevo tren eléctrico de Costa Rica y qué características tendrá

El proyecto contempla dos líneas ferroviarias que sumarán más de 51 kilómetros de vías dobles. Una conectará Paraíso, en la provincia de Cartago, con San José, mientras que la otra unirá la capital con el centro de Alajuela. Para poner en funcionamiento ambos recorridos, se prevé incorporar 28 trenes eléctricos nuevos y construir 30 estaciones, además de dos terminales y nueve pasos a desnivel.

El sistema tendrá frecuencias de paso de aproximadamente 10 minutos y funcionará todos los días de la semana. De acuerdo con la información difundida por el Banco Europeo de Inversiones, se espera que el servicio beneficie directamente a más de 100,000 pasajeros diarios, al facilitar los desplazamientos hacia los centros de trabajo y estudio. La electrificación también apunta a reducir la contaminación asociada al transporte y mejorar la eficacia de la movilidad urbana.

Cuánto dinero invertirán los organismos internacionales y cuándo comenzarán las obras

El proyecto cuenta con un esquema de financiamiento de US$800 millones. De ese total, US$250 millones correspondientes al préstamo firmado por el Banco Europeo de Inversiones, mientras que los US$550 millones restantes serán aportados mediante Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), con participación del Fondo Verde para el Clima. Este último organismo contempla US$178,7 millones de cofinanciación y otros US$21,3 millones forma parte de una financiación internacional más amplia.

La Asamblea Legislativa Costa Rica aprobó los contratos de préstamo en mayo de 2026, lo que permitió avanzar con la ejecución del proyecto. El 10 de noviembre de 2026, INCOFER publicó la licitación para contratar una Oficina de Gestión de Proyecto, que tendrá a su cargo la planificación, coordinación y supervisión de las distintas etapas.