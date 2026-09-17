Lo que comenzó como un simple trabajo de servicio comunitario escolar terminó transformándose en una iniciativa de gran alcance social.

Maggie Driscoll, una joven de 15 años que cursa el primer año en la Academia Tabor de Massachusetts, lidera una campaña que busca reunir 10.000 pares de zapatos destinados a personas en situación de vulnerabilidad de distintas partes del mundo.

Hasta el momento, la estudiante ya consiguió 1.913 pares de calzado nuevo y usado gracias al apoyo constante de vecinos, comercios e instituciones educativas, manteniendo firme el objetivo de recolectar los 8.087 pares restantes.

El legado familiar que dio origen al proyecto de solidaridad

La idea nació a partir del recuerdo de su abuela, quien trabajó durante años como maestra en Wisconsin y organizaba una colecta de calzado al finalizar cada ciclo lectivo para los alumnos que más lo necesitaban.

Esa experiencia marcó profundamente a Maggie y la motivó a presentar un proyecto formal para competir por el Premio a la Ciudadanía Foley, distinción que reconoce el compromiso solidario en los jóvenes.

Tras obtener el reconocimiento en 2024, la joven decidió convertir la recolección en su proyecto escolar de octavo grado, impulsando una red de donaciones que no paró de crecer .

El impacto real de cada par donado

Maggie explica que un par de zapatos representa mucho más que un objeto de uso cotidiano para quienes viven en situación de vulnerabilidad, ya que aporta dignidad, confianza y la posibilidad real de asistir a la escuela o buscar empleo.

Las donaciones son entregadas a Soles4Souls, una organización internacional que distribuye el calzado y sostiene programas de microemprendimientos para que familias de bajos recursos generen ingresos mediante la venta de estos productos.

El volumen de donaciones recibidas llevó a la organización a alquilar una unidad de almacenamiento especial en Weymouth para gestionar el acopio.

Este centro se convirtió en el único punto de recepción de la zona preparado para recibir entregas voluminosas superiores a los 15 pares por parte de empresas y colegios.

Entre los elementos recolectados se destacan:

Zapatillas deportivas y calzado casual.

Zapatos escolares y de vestir.

Botines, calzado con tacos y zapatillas de danza.