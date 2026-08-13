Una vez más, el cantante y compositor Cristian Castro vuelve a ser noticia internacional; en esta oportunidad, el intérprete de “Azul” dio muestra de que cuando se quiere, se puede, pues a sus 51 años de edad logró graduarse como bachiller gracias al programa PrepaW de la Universidad Autónoma de México, UMAN.

La ceremonia de graduación de Cristian Castro tuvo lugar este 12 de agosto y fue transmitida en vivo por las redes sociales de PrepaW, marcando así la primera generación de graduados por esta modalidad. El cantante e hijo de Verónica Castro fue nombrado “Graduado de honor” por parte de la institución.

Verónica Castro hizo presencia en la ceremonia de graduación de Cristian Castro. Instagram Verónica Castro

Los sueños están para cumplirse y, cuando una figura de la talla de este artista polifacético se pone como ejemplo, sirve como impulso e inspiración para millones de personas que no se atreven a dar ese primer paso para darle un nuevo comienzo a su vida, derribando así barreras impuestas por ellos mismos y, en muchas ocasiones, coartadas por la mirada de la sociedad.

“Nunca es tarde para terminar una meta pendiente. Hoy, Cristian Castro está viviendo una nueva etapa: terminar su preparatoria en PrepaW. Su historia nos recuerda que siempre se puede volver a empezar, crecer y apostar por uno mismo”, remarcaron desde las redes de PrepaW.

Verónica Castro hizo presencia en la ceremonia de graduación de Cristian Castro

Con mucha elegancia y con la ayuda de una válvula de oxígeno, la legendaria actriz Verónica Castro se acercó hasta el teatro para ver a su hijo Cristian Castro cumplir el sueño de recibir su título honorífico de preparatoria.

“Es un momento que no esperaba, la soñé, la imaginé en algún momento de mi vida cuando mi hijo creció, pero no se me dio hasta ahora. Estoy feliz porque realmente tenía una comezón que tenía hermanos, primos, tíos ya recibidos y él dijo hasta que termine no voy a estar a gusto. Yo felicito a mi hijo con todo mi corazón. No es fácil estudiar la preparatoria”, declaró en el auditorio Verónica Castro.

Cristian Castro y Verónica Castro

Cristian Castro va por la licenciatura, una nueva carrera que lo alejaría más de la música

El cantante manifestó su pasión por una carrera universitaria muy especial y, así como también lo logró su mamá, Verónica Castro, al estudiar Relaciones Internacionales en la UMAN, hoy el artista reveló cómo proyecta su futuro como estudiante universitario.

“Vamos a hacer una licenciatura en Diseño Industrial si Dios quiere”, declaró el cantante a la prensa luego de haber recibido su diploma.

Cristian Castro declaró por qué va a estudiar Diseño Industrial: “El diseño industrial es algo que me ha interesado, me gustan mucho los productos, ¡Me gusta mucho! cada vez que veo un shampoo, una pasta de dientes, algún cereal... todo lo que veo en el supermercado me llama mucho la atención así que ese es mi sueño”.

La Universidad Nacional Autónoma de México entre las mejores del mundo, fuente: archivo

Conoce PrepaW de la UMAN: el programa que eligió Cristian Castro

PrepaW es el programa de bachillerato en modalidad 100% virtual de la Universidad México Americana del Norte (UMAN), diseñado para ofrecer educación de nivel medio superior con flexibilidad de horarios y acceso a través de plataformas digitales.

Esta alternativa educativa elegida por Cristan Castro permite a los estudiantes cursar sus estudios a su propio ritmo desde cualquier lugar, combinando un plan de estudio oficial con acompañamiento docente y herramientas tecnológicas interactivas que facilitan el aprendizaje autónomo.