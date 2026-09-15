Panamá avanza con una obra hídrica de gran escala para proteger el funcionamiento del Canal de Panamá, una de las vías comerciales más importantes del mundo.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) impulsa la construcción de un embalse sobre el río Indio.

El Canal necesita grandes volúmenes de agua dulce para operar sus esclusas. Durante los últimos años, las sequías vinculadas al cambio climático redujeron los niveles de los lagos Gatún y Alhajuela y obligaron a limitar el tránsito de buques.

El proyecto que blinda al Canal de Panamá

Frente a ese escenario, la ACP eligió el proyecto de Río Indio luego de analizar más de 28 alternativas. La obra creará un lago artificial de 4.600 hectáreas y permitirá almacenar un volumen de agua comparable al del lago Gatún.

La construcción está prevista para comenzar en 2027, con un plazo de finalización estimado para 2031, según las proyecciones difundidas por las autoridades panameñas.

Cómo funcionará el sistema

El núcleo de la obra será una presa de concreto compactado con rodillo, con una altura estimada de entre 80 y 100 metros según las distintas fuentes técnicas, acompañada por tres presas auxiliares.

Un túnel de nueve kilómetros de longitud conectará el nuevo embalse con el lago Gatún. El conducto, de cinco metros de diámetro, trasladará el agua por gravedad y evitará el uso de bombas eléctricas.

El reservorio tendrá una capacidad de almacenamiento estimada en alrededor de 1.500 millones de metros cúbicos de agua. El sistema funcionará bajo el concepto de “inventario hídrico”, que permite ajustar los niveles según la demanda estacional.

Estados Unidos considera al Canal de Panamá un eje estratégico en la región. Foto: archivo El Cronista México

Una obra inspirada en la estrategia china

El plan panameño guarda similitudes con el Trasvase Sur-Norte que desarrolla China, orientado también a redistribuir agua a gran escala en regiones críticas.

Ambos esquemas priorizan la administración eficiente del recurso hídrico frente al calentamiento global.

A diferencia de los proyectos chino y brasileño, centrados en energía y control de inundaciones, el modelo panameño prioriza la operatividad del Canal y el consumo humano en la capital.

Impacto ambiental y social de la obra

El proyecto contempla la restauración de corredores biológicos y programas de reforestación para mitigar el impacto sobre la fauna local. Nutrias, felinos y aves forman parte de los planes de protección ambiental.

La creación del embalse implicará intervenir unas 4.600 hectáreas y afectará a comunidades de la cuenca del río Indio. Por eso, la obra incluye procesos de reasentamiento de familias y medidas de compensación.

También se prevén trabajos de reposición de infraestructura y de control de la erosión, orientados a preservar el equilibrio del ecosistema durante la construcción.

La competencia entre EE.UU. y China en Panamá refleja una lucha más amplia por el liderazgo económico mundial. Foto: archivo El Cronista México

Una inversión millonaria con plazos definidos

La iniciativa demandará una inversión estimada de u$s 1500 millones.

La ACP sostiene que la nueva reserva permitirá reducir la vulnerabilidad de millones de personas frente a eventos climáticos extremos.

La obra busca evitar crisis como la de 2023, cuando la sequía obligó a suspender más de 2.700 cruces de buques.

Con este embalse, Panamá apunta a garantizar la continuidad de su ruta interoceánica y el abastecimiento de agua potable para su población durante las próximas décadas.

¿Cómo surge el Canal de Panamá?

El Canal de Panamá surge a partir de la idea de los franceses, quienes trataron de construir esta vía en 1881, pero fracasaron a causa de enfermedades como malaria y fiebre amarilla, deslizamientos y fallas técnicas causan miles de muertes y llevan a la quiebra a la compañía francesa en 1889.

Posteriormente, Estados Unidos apoyó la independencia de Panamá de Colombia y comenzó las obras en 1904 bajo su supervisión, adoptando un sistema de esclusas (no a nivel del mar) para elevar los barcos. Se inauguró el 15 de agosto de 1914 con un control norteamericano que duró hasta 1999.

El histórico Canal de Panamá fue durante más de un siglo la principal arteria del comercio marítimo entre el Atlántico y el Pacífico, pero hoy enfrenta desafíos sin precedentes: sequías prolongadas, restricciones en el número de tránsitos diarios y demoras que encarecen la logística global.