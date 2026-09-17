La obra es la Ruta Provincial 80 de Río Negro.

La Provincia de Río Negro avanza con la renovación integral de la Ruta Provincial 80, uno de los principales accesos al Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria de Bariloche. La obra demandará más de $4.475 millones y busca mejorar la circulación y la seguridad vial.

La obra para transformar uno de los accesos estratégicos de San Carlos de Bariloche quedó cada vez más cerca de comenzar. Se trata de la renovación de la Ruta Provincial 80, corredor que conecta la Ruta Nacional 40 con el aeropuerto internacional de la ciudad y que es utilizado diariamente por residentes y turistas.

La intervención contempla 5,6 kilómetros y cuenta con una inversión provincial superior a los $4.475 millones, financiada mediante fondos CAF. El contrato para ejecutar los trabajos ya fue firmado y la obra estará a cargo de la empresa Agrovial Sur.

Cómo será la renovación de la Ruta 80

La Ruta es la principal vía de acceso al Aeropuerto de Bariloche. Gobierno Río Negro.

El proyecto no se limitará a colocar una nueva carpeta asfáltica. La intervención contempla una modernización integral de la calzada para mejorar las condiciones de circulación y reducir situaciones de riesgo en uno de los accesos más utilizados de Bariloche.

Entre los principales trabajos previstos se encuentran:

Nueva capa asfáltica y recuperación integral de la calzada.

Ensanche de la traza.

Pavimentación de banquinas para favorecer la fluidez del tránsito.

Obras hidráulicas para optimizar el drenaje.

Instalación de nuevos guardarraíles.

Renovación de la señalización vertical y horizontal.

Las mejoras también apuntarán a aumentar la visibilidad durante la noche y ante condiciones climáticas adversas, un aspecto especialmente relevante para una vía ubicada en una región turística con circulación durante todo el año.

El acceso al aeropuerto de Bariloche será renovado

La Ruta 80 funciona como conexión directa entre la Ruta Nacional 40, la ciudad y el Aeropuerto Internacional Teniente Luis Candelaria, uno de los puntos de mayor movimiento aéreo de la Patagonia.

La clave de la obra

La obra tiene como objetivo principal mejorar las condiciones de ingreso a Bariloche para quienes llegan por vía aérea, además de favorecer los desplazamientos habituales hacia y desde la terminal, acortando los tiempos de viaje.