Tiene 17 años y eligió competir por Argentina antes que viajar con sus compañeros: la historia detrás de su decisión.

A los 17 años, la joven Micaela Lopetegui tomó una decisión que implicó resignar una experiencia muy esperada junto a sus compañeros para priorizar una oportunidad deportiva única. La patinadora eligió representar a Argentina en los Juegos Suramericanos y viajó a Santa Fe para participar en la competencia de patín artístico.

Su presentación tuvo además una fuerte carga emocional. Después de terminar su rutina, Micaela quedó al borde de las lágrimas por la reacción del público y describió la experiencia como uno de los momentos más importantes desde que comenzó a practicar la disciplina. La presencia de una gran cantidad de espectadores y el apoyo recibido hicieron todavía más especial su actuación.

La decisión de dejar el viaje de egresados por el patín artístico

La deportista entrena en Atlanta bajo la preparación de las profesoras Tamara y Ana, además de contar con el acompañamiento permanente de su familia y de un equipo que trabaja junto a ella. Ese respaldo fue clave en su camino y Micaela destacó especialmente a quienes la acompañan en cada etapa.

Para participar de la competencia, Micaela tomó una decisión de vida (Fuente: Redes Sociales de Micaela Lopetegui) Redes Sociales de Micaela Lopetegui

Al explicar por qué decidió no participar del viaje de egresados, la patinadora dejó clara la importancia que tiene el deporte en su vida. “Es una aventura super linda para vivir con tu colegio y tus amigos, pero esto yo no lo cambio por nada”, aseguró a TyC Sports. Para ella, la posibilidad de competir en los Juegos Suramericanos representaba una experiencia que no estaba dispuesta a dejar pasar.

Micaela Lopetegui y un sueño que comenzó desde chica

La actuación en Santa Fe también le permitió cumplir una de las metas que tenía desde sus primeros años sobre los patines. “Fue impresionante, nunca había estado con un estadio tan lleno alentándome. Cumplí uno de los sueños que tengo desde que aprendí a patinar”, expresó luego de su presentación.

La emoción continuó cuando habló de lo que significó sentirse acompañada por el público y por sus seres queridos. “Estoy haciendo lo que me apasiona y ver a tanta gente alentándome me da ganas de llorar de la felicidad. Es un sueño cumplido”, sostuvo. Después del programa corto, Micaela tenía previsto volver a presentarse el martes para realizar el programa largo, nuevamente frente a su familia, que pudo acercarse a verla competir y acompañarla desde las tribunas.