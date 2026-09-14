Un adolescente de apenas 13 años convirtió una actividad cotidiana en un proyecto con impacto ambiental y social. En los últimos tres años, logró recolectar alrededor de 1,5 millones de latas de aluminio y transformar ese material en una fuente de fondos para ayudar a familias que atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

La iniciativa comenzó en Solihull, cerca de Birmingham, Reino Unido, y nació a partir de una situación inesperada: una huelga de trabajadores municipales que provocó una importante acumulación de residuos.

Frente a ese escenario, Ryan Hulance comenzó a pedirles a vecinos y comercios que guardaran las latas que normalmente terminaban en la basura.

Lo que empezó como una acción pequeña rápidamente creció. Con el acompañamiento de su familia, el adolescente llegó a procesar grandes cantidades de aluminio y consiguió recaudar aproximadamente USD 22.500, dinero que fue destinado a distintas causas solidarias.

Un adolescente de 13 años encontró una forma inesperada de ayudar al ambiente y a familias vulnerables: en tres años recicló 1,5 millones de latas de aluminio y logró recaudar USD 22.500 con su proyecto solidario. We Can CIC

Cómo empezó el negocio de reciclaje del adolescente de 13 años

Ryan comenzó juntando las latas que le entregaban vecinos y comercios de la zona. Al principio, el volumen era relativamente pequeño, pero rápidamente tuvo que buscar una forma de almacenar y trasladar los envases sin ocupar todo el espacio disponible.

Una de las primeras soluciones fue aplastar las latas de aluminio manualmente para reducir su tamaño. Con el crecimiento de la iniciativa, la familia creó We Can CIC, una empresa de interés comunitario destinada a darle una estructura formal al proyecto y ampliar su alcance.

El salto llegó cuando, gracias al apoyo de personas que colaboraron con la iniciativa, consiguieron una máquina industrial para prensar aluminio. El nuevo equipamiento permitió procesar una cantidad mucho mayor de material y venderlo posteriormente a empresas de reciclaje y chatarrerías locales.

Recicló 1,5 millones de latas y recaudó USD 22.500

Durante aproximadamente tres años, Ryan convirtió la recolección en parte de su rutina. Incluso mientras continuaba con sus actividades escolares, destinaba tiempo a recorrer distintos lugares para reunir los envases que luego eran procesados.

Según los datos difundidos sobre el proyecto, el adolescente llegó a dedicar hasta 20 horas semanales a esta actividad y logró reciclar cerca de 1,5 millones de latas de aluminio.

El resultado económico también fue significativo: la iniciativa permitió recaudar alrededor de USD 22.500, que fueron destinados a ayudar a personas y familias que necesitan asistencia.

Más allá del dinero obtenido, el proyecto busca mostrar que materiales que habitualmente terminan como residuos pueden convertirse en un recurso con valor económico y, al mismo tiempo, generar un beneficio para la comunidad.