A sus 66 años, Graciela tomó la decisión de romper con la rutina de Buenos Aires para encarar una transformación radical en pleno monte cordobés .

Su nuevo hogar consiste en una Tiny House de entre 21 y 28 metros cuadrados, concebida bajo un diseño altamente funcional y de mantenimiento sencillo.

Esta estructura compacta fue planificada estratégicamente para reducir las exigencias del hogar y permitirle volcar la mayor parte de su tiempo a la vida al aire libre en contacto directo con el entorno natural.

Vida comunitaria y sustento digital

Aunque la vivienda se encuentra en un predio tipo ecofinca o barrio cerrado, el espacio carece de divisiones o cercos físicos estrictos entre las parcelas.

Esta particularidad fomenta una red comunitaria muy consolidada entre los vecinos, quienes colaboran de manera constante en la asistencia mutua y en las tareas de reparación o mantenimiento edilicio.

Por otra parte, la distancia de los grandes centros urbanos no alteró su sustentabilidad económica .

Graciela sostiene sus ingresos mediante un modelo laboral 100% online: ejerce como terapeuta holística y maestra de yoga, apoyándose en la tecnología para impartir clases, realizar sanaciones a distancia y coordinar la formación de futuros profesores con el respaldo de avales internacionales.

Resiliencia personal y proyección a futuro

La transición hacia el monte implicó dar lo que ella misma define como un “paso al vacío”. En los primeros momentos debió sobreponerse a la incertidumbre y al miedo natural que genera instalarse en un territorio nuevo sin conocer a nadie ni contar con todo resuelto.

Sin embargo, atravesar esa experiencia potenció su resiliencia y la convirtió en una persona sensiblemente más segura de sus capacidades.

Actualmente, la propiedad continúa en constante desarrollo. Entre sus planes inmediatos proyecta la edificación de decks para conectar las distintas áreas de la casa, ampliar la superficie habitable y continuar perfeccionando el espacio que hoy define como su pequeño paraíso personal.