Una pequeña isla de Grecia lanzó una convocatoria que despertó el interés de viajeros y amantes de los animales a nivel global. Se trata de Syros, ubicada en el mar Egeo, donde un refugio de gatos ofrece alojamiento gratuito, desayuno y una experiencia singular de voluntariado a quienes deseen colaborar con el cuidado de felinos rescatados.

El programa no incluye remuneración, dado que se trata de una iniciativa de voluntariado. No obstante, los participantes reciben hospedaje, desayuno y disponen de la mayor parte del día para explorar la isla, conocer sus playas y disfrutar de uno de los destinos más pacíficos del archipiélago de las Cícladas.

La oferta para ir a Syros a cuidar gatos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿En qué consiste el voluntariado para cuidar gatos en la isla de Syros?

La propuesta es gestionada por el refugio Syros Cats, una entidad comprometida con el rescate y la atención de felinos abandonados. Los voluntarios aportan su colaboración durante cinco horas diarias, mientras que el tiempo restante se destina al descanso o a la exploración de la isla.

Entre los beneficios ofrecidos por el programa se destacan:

Alojamiento gratuito.

Desayuno diario.

Cinco horas de trabajo por jornada.

Un día libre por semana.

Tiempo para recorrer la isla fuera del horario de labores.

Oportunidad de colaborar con el rescate y bienestar de numerosos gatos.

Las inscripciones se realizarán durante septiembre para ocupar plazas en 2027 y usualmente, las vacantes son limitadas debido al considerable interés que genera esta convocatoria.

¿Qué habilidades y requisitos se necesitan para voluntariar en el refugio?

El trabajo cotidiano se centra en asegurar el bienestar de los animales y mantener el refugio en óptimas condiciones. Las labores comprenden alimentar a los gatos, reemplazar el agua, limpiar los espacios donde residen, administrar medicación básica cuando sea esencial bajo supervisión y dedicar tiempo a la socialización y el esparcimiento con ellos.

Además, los voluntarios colaboran con labores generales de mantenimiento del refugio. La organización subraya que el compromiso hacia los animales y la disposición para llevar a cabo el trabajo diario son elementos fundamentales.

Para postularse es necesario:



Ser mayor de edad.



Tener conocimientos básicos o intermedios de inglés.



Contar con una condición física adecuada para realizar las tareas.



Sentirse cómodo conviviendo con gatos.



Permanecer durante el período acordado con la organización.



Ermúpoli

La isla invita a un viaje por el tiempo a través de sus festivales de cine, jazz y el célebre Festival Internacional del Egeo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Convocatoria abierta para voluntariado en Grecia 2027

La convocatoria para participar en el año 2027 se abrirá en septiembre, momento en el que el refugio habilitará las nuevas postulaciones a través de su sitio web oficial.

Los organizadores aclaran que no se trata de un empleo remunerado, sino de un programa de voluntariado. Por tal motivo, cada participante deberá asumir los costos de los pasajes, el seguro de viaje y, en caso necesario, los trámites migratorios requeridos para ingresar a Grecia .

Inscripciones abiertas en septiembre para voluntariado en Syros

Los interesados deben estar atentos a la apertura de inscripciones en septiembre. Se recomienda preparar la documentación y asegurar el alojamiento de ruta para el viaje a Grecia.

La experiencia en Syros puede ser única para quienes busquen conexión con mascotas y la calidez de la cultura griega. Además, se fomenta el amor por los animales y el voluntariado responsable.