Histórico | Puerto Antioquia recibió al gigante marítimo asiático más grande de su historia: mide 366 metros y puede transportar hasta 14.800 contenedores

Oficial | El Gobierno revisará todas las guanteras y anulará la licencia de conducir de los conductores que lleven este objeto en el auto

Puerto Antioquia protagonizó una operación sin precedentes para la terminal con la llegada del CMA CGM DIGNITY, un buque Neo-Panamax de 366 metros de eslora y capacidad para transportar hasta 14.800 TEU.

La embarcación arribó el domingo 9 de agosto a la terminal ubicada en Urabá y se convirtió en el buque de mayor tamaño que ha operado hasta el momento en Puerto Antioquia.

Durante su paso por el puerto se completaron 211 movimientos de contenedores con dos grúas STS. La operación registró una productividad promedio de 26 movimientos por hora por cada grúa (CMPH).

Parte de la carga descargada llegó procedente de Asia, mientras que el buque también recibió productos colombianos destinados a mercados internacionales, ampliando la conexión de la terminal con las principales rutas marítimas del comercio mundial.

Así es el gigantesco buque de 366 metros que llegó a Puerto Antioquia

El CMA CGM DIGNITY pertenece a la categoría Neo-Panamax, denominación que reciben los grandes portacontenedores cuyas dimensiones permiten atravesar las esclusas ampliadas del Canal de Panamá.

La embarcación tiene capacidad para movilizar hasta 14.800 TEU y cuenta con cerca de 1.000 conexiones para contenedores refrigerados, además de espacios destinados al transporte de carga contenerizada seca.

Otra de sus particularidades está relacionada con su sistema de propulsión mediante Gas Natural Licuado (LNG), una tecnología utilizada en nuevas generaciones de buques para mejorar la eficiencia de las operaciones y disminuir su impacto ambiental.

Por sus dimensiones, la llegada de una embarcación de estas características también supone mayores exigencias para la infraestructura portuaria y las operaciones de carga y descarga.

Histórico | Puerto Antioquia recibió al gigante marítimo asiático más grande de su historia: mide 366 metros y puede transportar hasta 14.800 contenedores Imagen creada con IA

Puerto Antioquia recibió por primera vez un buque de estas dimensiones

El calado disponible tanto en el canal de acceso como en el muelle permitió que el CMA CGM DIGNITY pudiera ingresar y desarrollar sus operaciones en Puerto Antioquia.

Gilberto Peña, vicepresidente de Operaciones de la terminal, destacó que se trata de la primera motonave de 366 metros de eslora recibida por el puerto y resaltó especialmente su procedencia asiática.

La operación permitió a la terminal poner a prueba su infraestructura con una embarcación Neo-Panamax de gran tamaño y movilizar, en una misma escala, mercancías procedentes de Asia y productos colombianos destinados a la exportación.