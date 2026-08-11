Estados Unidos anunció una nueva asistencia para Colombia tras el fuerte terremoto. Los recursos estarán destinados a atender necesidades surgidas después del sismo.

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El Gobierno de Estados Unidos anunció una ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia luego del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió varias regiones del país. Los recursos serán utilizados para apoyar las labores de emergencia y atender a las comunidades afectadas por el movimiento telúrico.

La decisión fue comunicada este lunes por el Departamento de Estado de Estados Unidos, que expresó su solidaridad con los colombianos y aseguró que Washington permanece atento a la situación en el territorio nacional .

¿En qué consiste la ayuda de Estados Unidos para Colombia tras el terremoto?

Los 15,5 millones de dólares anunciados por Estados Unidos estarán destinados a diferentes necesidades derivadas de la emergencia. Entre las prioridades mencionadas se encuentran el refugio de emergencia, la entrega de alimentos, la protección de las personas afectadas y la evaluación de los daños ocasionados por el terremoto.

La asistencia busca acompañar la respuesta de las autoridades colombianas mientras continúan las evaluaciones sobre el impacto del sismo y las necesidades de las poblaciones que resultaron afectadas.

Estados Unidos anuncia ayuda de 15,5 millones de dólares para Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4. Ernesto Guzmán

¿Qué dijo Estados Unidos sobre el terremoto en Colombia?

El Departamento de Estado manifestó su respaldo al pueblo colombiano y señaló que Estados Unidos está preparado para trabajar junto al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella durante la atención de la emergencia.

El anuncio se produjo después de que el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, expresara su disposición a respaldar a Colombia. Antes de conocerse el monto de la ayuda, Rubio había señalado que su país estaba monitoreando la situación y preparado para brindar asistencia.

¿Dónde fue el epicentro del terremoto de magnitud 7,4?

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), el terremoto tuvo una magnitud de 7,4 y su epicentro se ubicó en el municipio de San José del Palmar, en Chocó, en la región del Pacífico colombiano.

Aunque el movimiento fue sentido en diferentes zonas del país, la región cafetera estuvo entre las áreas que registraron algunos de los mayores impactos del sismo, por lo que las autoridades avanzaron en la evaluación de posibles afectaciones.

¿Para qué se utilizarán los 15,5 millones de dólares?

La asistencia estadounidense contempla recursos para responder a necesidades inmediatas y para conocer con mayor precisión los daños provocados por el terremoto.

El dinero permitirá apoyar acciones relacionadas con:

Refugios de emergencia para las personas que lo necesiten.

Alimentos destinados a comunidades afectadas.

Protección de población en situación de vulnerabilidad.

Evaluación de daños ocasionados por el terremoto.

Apoyo a las tareas de respuesta mientras se determina el alcance de la emergencia.

¿Qué recomendó Estados Unidos a sus ciudadanos en Colombia?

En medio de la emergencia, Marco Rubio también pidió a los ciudadanos estadounidenses que se encuentran en Colombia mantenerse informados a través de los canales oficiales.

El secretario de Estado recomendó registrarse en la página oficial del Departamento de Estado y seguir las cuentas de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá para acceder a información y asistencia consular.

Con información de EFE.-