La automotriz china BYD montó en Brasil su mayor complejo fabril fuera de Asia. (Fuente: Imagen creada con IA).

La automotriz china BYD montó en Brasil su mayor complejo fabril fuera de Asia, y la noticia ya dejó de ser una promesa: la planta está produciendo vehículos. Ubicada en Camaçari, en el estado de Bahía, la fábrica no solo representa una de las mayores apuestas industriales de China en América Latina, sino que en apenas unos meses de operación superó las 100,000 unidades producidas.

China instaló su mayor fábrica de autos eléctricos fuera de Asia en este país de América Latina

BYD, la mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, eligió a Brasil para instalar lo que describe como su mayor planta industrial fuera de China. El complejo, levantado en Camaçari (Bahía), ocupa un predio de 4,6 millones de metros cuadrados, una superficie enorme que da la dimensión del proyecto. Allí la empresa produce vehículos eléctricos e híbridos para el mercado brasileño y, a futuro, para la región.

Ya está produciendo vehículos

La fábrica fue inaugurada en 2025 y comenzó a ensamblar autos poco después; para mediados de 2026, con alrededor de nueve meses de operación, ya había producido 100,000 vehículos electrificados. Es decir, dejó atrás la etapa de proyecto en construcción para convertirse en una planta que fabrica a escala. Ese hito de las 100,000 unidades es la mejor muestra de que la operación está en marcha y creciendo.

Camino a la producción totalmente nacional

En esta primera etapa, buena parte de la producción se basa en el ensamblaje de vehículos que llegan parcialmente desde China. El gran paso siguiente es la nacionalización: incorporar en Brasil los procesos de estampado, soldadura y pintura, que estaban previstos para entrar en operación hacia agosto de 2026.

Cuando esas líneas funcionen plenamente, la planta reducirá su dependencia de piezas importadas y pasará a una producción mucho más local. La empresa proyecta fabricar hasta ocho modelos en su primer año completo de operación.

BYD, la mayor fabricante de autos eléctricos del mundo, eligió a Brasil para instalar su mayor planta industrial fuera de China. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cuánto invirtió y cuántos empleos genera

La inversión de BYD en Brasil se estima en unos 5,500 millones de reales destinados a vehículos eléctricos e híbridos. La capacidad de la planta se proyecta en 150,000 unidades por año, con posibilidad de escalar a 300,000 en una segunda etapa.

En materia de empleo, la operación emplea a unos 5,500 trabajadores directos, en su gran mayoría de Bahía y, con la nueva fase a plena capacidad, se estima la creación de hasta 20,000 puestos directos e indirectos.

Este movimiento chino reconfigura el mapa del auto eléctrico en América Latina

Más allá de las cifras, el caso marca un cambio de etapa: China ya no solo exporta autos a la región, sino que los fabrica en ella. Que su mayor planta fuera de Asia esté produciendo en Brasil reconfigura el mapa del auto eléctrico en América Latina y es una muestra concreta de cómo la competencia industrial global aterriza en la vida cotidiana, en este caso, en los vehículos que empiezan a verse en las calles.