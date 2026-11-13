Estados Unidos avanza en la incorporación del que será el bombardero más avanzado de su historia: el B-21 Raider, un avión furtivo de última generación capaz de transportar armas nucleares, de volar con o sin piloto y con un costo que ronda los 692 millones de dólares por unidad. Es el primer bombardero estratégico nuevo que el país suma en más de tres décadas, y su programa ya está en marcha, con las primeras entregas a la vista.

Qué es el B-21 Raider

El B-21 Raider es un bombardero estratégico furtivo desarrollado por la empresa Northrop Grumman para la Fuerza Aérea de Estados Unidos. “Furtivo” significa que está diseñado para ser muy difícil de detectar por los radares enemigos, lo que le permitiría penetrar defensas aéreas avanzadas.

Sus fabricantes lo describen como un avión de sexta generación, es decir, de la categoría tecnológica más moderna, por encima de los cazas y bombarderos de generaciones anteriores.

Cuánto cuesta y cuántos van a comprar

Cada unidad ronda los 692 millones de dólares, según el valor informado por la Fuerzas Armadas. La Fuerza Aérea planea adquirir al menos 100 aviones, aunque algunos mandos militares han hablado de llevar ese número bastante más arriba, hacia las 145 o incluso 200 unidades.

En conjunto, se trata de uno de los programas de defensa más caros en marcha, con una inversión total estimada en el orden de los 203,000 millones de dólares a lo largo de unas tres décadas.

La Fuerza Aérea planea adquirir al menos 100 aviones.

Puede volar con o sin piloto

Una de sus características más novedosas es la flexibilidad en el mando. El B-21 está pensado para operar normalmente con una tripulación reducida de dos pilotos, pero fue diseñado para poder volar también de manera no tripulada, es decir, sin nadie a bordo. Esa capacidad “opcionalmente tripulada” es una de las apuestas tecnológicas del avión y lo diferencia de los bombarderos clásicos.

De doble capacidad: convencional y nuclear

El B-21 es de “doble capacidad”, lo que significa que puede emplear tanto armamento convencional como armas nucleares. Esa condición lo convierte en una pieza central de la futura fuerza de disuasión estratégica de Estados Unidos, el componente aéreo de lo que se conoce como la “tríada nuclear” (los medios terrestres, marítimos y aéreos capaces de portar ese tipo de armamento).

¿Cuándo estarán operativos los primeros bombarderos?

El avión fue presentado oficialmente el 2 de diciembre de 2022 en Palmdale, California, y realizó su primer vuelo el 10 de noviembre de 2023. La Fuerza Aérea informó, además, que el desarrollo marcha adelantado respecto del cronograma previsto. Las primeras unidades operativas tendrán su base en Ellsworth, en Dakota del Sur, con la primera entrega apuntada para 2027.