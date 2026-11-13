IRS actualizó la información respectiva a la nueva deducción por remuneración de horas extras calificadas.

Los trabajadores de Estados Unidos podrán acceder a una nueva deducción fiscal por las horas extras que realicen, una medida incorporada por la Ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA).

El beneficio, implementado por el Servicio de Impuestos Internos (IRS), permite descontar una parte de estas remuneraciones de los ingresos sujetos al impuesto federal, siempre que se cumplan determinados requisitos.

¿Por qué una parte del pago por horas extras quedará libre de impuestos?

De acuerdo con el documento del IRS sobre “actualizaciones de preguntas y respuestas sobre la nueva deducción por remuneración de horas extras calificadas”, la nueva deducción fiscal fue incorporada por la ley OBBBA, promulgada en julio de 2025. La medida permite que determinados trabajadores de Estados Unidos descuenten de sus ingresos sujetos al impuesto federal una parte de las remuneraciones que reciben por horas extras .

El beneficio busca reducir la carga tributaria de quienes trabajan más allá de su jornada habitual y reciben pagos adicionales por ese tiempo. Sin embargo, esto no significa que las horas extras queden completamente libres de impuestos. La deducción se aplica al componente adicional exigido por la Ley de Normas Laborales Justas (FLSA).

El IRS estableció un límite anual de US$12,500 para las declaraciones individuales y de US$25,000 para las conjuntas. Además, el beneficio comienza a reducirse cuando los ingresos brutos ajustados modificados superan los US$150,000 anuales o los US$300,000 en el caso de quienes presentan una declaración conjunta.

IRS actualizó la información respectiva a la nueva deducción por remuneración de horas extras calificadas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué se considera pagos por horas extras?

Para acceder a la deducción, no alcanza con haber recibido un pago adicional por trabajar más horas. La remuneración debe estar exigida por la sección 7 de la FLSA, que establece, en términos generales, que los empleados alcanzados por esta legislación deben recibir una compensación equivalente a una vez y media su tarifa salarial habitual cuando trabajan más de 40 horas durante una semana laboral.

No califican los pagos adicionales que los empleadores ofrecen voluntariamente o que responden a otras condiciones laborales, como trabajar durante un feriado, superar las ocho horas diarias o cumplir jornadas especiales, cuando esas compensaciones no son exigidas por la legislación federal.

¿Quiénes pueden acceder a esta deducción fiscal del IRS?

El beneficio está dirigido a los trabajadores que:

Estén comprendidos en la FLSA.

No estén exentos de sus disposiciones sobre horas extras.

Reciban remuneraciones adicionales exigidas por esa legislación.

Entre los trabajadores que pueden quedar excluidos se encuentran determinados empleados ejecutivos, administrativos y profesionales, vendedores externos, algunos trabajadores del sector informático y empleados de determinadas actividades agrícolas, ferroviarias y de transporte.

¿Cómo se debe reclamar esta deducción por horas extras?

Los trabajadores deben solicitar el beneficio al presentar su declaración federal de impuestos, mediante el formulario 1040, y completar el Anexo 1-A, donde se calcula el importe que pueden descontar.

Para los pagos correspondientes al año fiscal 2026, los empleadores deberán informar por separado las remuneraciones calificadas por horas extras en el formulario W-2, específicamente en el casillero 12, bajo el código TT.

El trabajador deberá utilizar ese importe para completar el Anexo 1-A, en el que se contemplan los límites anuales y las reducciones correspondientes en función de sus ingresos.