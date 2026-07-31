Se viene un ciclón que provocará el diluvio del año con tormentas y caída de granizo por 24 horas: estas son las zonas en riesgo

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Colombia continúa enfrentando un nuevo episodio de lluvias intensas que se extiende por al menos 72 horas continuas, con tormentas eléctricas, precipitaciones persistentes y fuertes ráfagas de viento desde el miércoles 29 hasta este viernes 31 de julio. El Ideam advirtió que el periodo más crítico se concentrará entre jueves y viernes, cuando se esperan los mayores acumulados de lluvia sobre el occidente y el noroccidente del territorio nacional.

El fenómeno está asociado al tránsito de dos ondas tropicales y a su interacción con otros sistemas atmosféricos locales, situación que favorece un aumento significativo de la nubosidad y de la intensidad de las precipitaciones en amplias zonas del país.

¿Por qué se habla de un diluvio histórico?

El Ideam explicó que entre el 27 y el 31 de julio se prevén condiciones muy lluviosas, con los mayores acumulados en los sectores occidental y noroccidental del país. El incremento más marcado comenzó el miércoles y se intensificará durante este jueves y viernes, cuando se espera el pico del evento lluvioso.

La combinación de humedad tropical, nubosidad persistente y sistemas atmosféricos activos genera lluvias prolongadas durante estos tres días consecutivos, especialmente en regiones Andina, Pacífica, Caribe, Amazonía y Orinoquía.

Se viene un diluvio histórico con tormentas por 72 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de 60 kilómetros por hora. INMET / Composición con Canva

¿Qué departamentos tendrán las lluvias más fuertes el viernes 31 de julio?

Para el viernes 31 de julio, el Ideam pronosticó precipitaciones moderadas a fuertes en:

Chocó.

Antioquia.

Córdoba.

Bolívar.

Sucre.

Santander.

Norte de Santander.

Caldas.

Risaralda.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

También se esperan lluvias localmente moderadas en sectores de la Amazonía y la Orinoquía, mientras que San Andrés y Providencia podrían registrar precipitaciones intermitentes durante la jornada.

¿Dónde comenzaron las tormentas más intensas desde el miércoles 29 de julio?

El deterioro del tiempo empezó desde el miércoles, con aumento de lluvias en:

Nariño.

Cauca.

Valle del Cauca.

Putumayo.

Caquetá.

Amazonas.

Guaviare.

Meta.

Vaupés.

Sectores de Chocó y Antioquia.

En estas zonas hubo probabilidad de tormentas eléctricas aisladas y chubascos de intensidad moderada a fuerte.

¿Qué tan fuertes son las ráfagas de viento en Colombia?

Además de las lluvias, el Ideam advirtió sobre vientos fuertes, principalmente en la región Caribe. Las velocidades sostenidas podrían ubicarse entre 37 y 55 kilómetros por hora, con posibilidad de ráfagas superiores en algunos sectores marítimos y costeros.

Por esa razón, las autoridades meteorológicas alertaron sobre la posibilidad de vendavales y recomendaron asegurar techos, estructuras livianas y objetos que puedan desprenderse por acción del viento. Aunque el reporte oficial habla de ráfagas superiores a 55 km/h, en algunos puntos expuestos podrían acercarse a los 60 kilómetros por hora.