Se aproxima el eclipse solar más esperado. Este fenómeno oscurecerá el cielo durante minutos y no volverá a repetirse en generaciones.

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha y promete convertirse en un espectáculo astronómico excepcional: durante unos minutos, el día dará paso a la oscuridad en un fenómeno que no volverá a repetirse en 157 años . En España, la expectativa aumenta ante un evento que podría quedar marcado como uno de los grandes acontecimientos astronómicos de la época.

Según EFE, Euskadi y, en particular, Álava, se perfilan entre los lugares privilegiados para observar el eclipse total de Sol. En esa comunidad, un fenómeno de estas características no volverá a producirse hasta 2183.

La franja de visibilidad será muy reducida y, de forma completa, solo podrá disfrutarse en Groenlandia, Islandia y la península ibérica.

¿Cómo se verá el eclipse solar más largo del siglo?

Durante el desarrollo del eclipse, la oscuridad será tal que podría ser posible distinguir algunas estrellas e incluso planetas en el cielo. A este escenario se sumarán fenómenos fugaces, pero especialmente llamativos, como las llamadas “Perlas de Baily”, pequeños destellos que aparecen cuando la luz del Sol atraviesa los valles de la superficie lunar.

Archivo El Cronista

A continuación, aparecerá el conocido "Anillo de diamante“, un efecto visual en el que solo queda visible un punto brillante de luz, similar a una joya luminosa. Ambas fases duran apenas unos segundos, pero son de los momentos más esperados.

¿Cuándo será el eclipse más largo del siglo?

El eclipse solar total más largo del siglo XXI tendrá lugar el 2 de agosto de 2027. Según los expertos durará un máximo de aproximadamente 6 minutos y 23 segundos, y podrá verse en el norte de África, Medio Oriente y partes de Europa.

¿Cómo observar el eclipse solar?

Para observar el eclipse con seguridad, será imprescindible utilizar gafas homologadas en todas sus fases, excepto durante la totalidad, cuando el cielo se oscurezca por completo. Sin esta protección, cualquier rayo solar puede provocar daños en la vista.

Aunque este eclipse no se repetirá en más de un siglo, en los próximos años habrá otro eclipse parcial el 26 de enero de 2028, que formará parte de una serie excepcional de eventos astronómicos.