AME2954. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 11/03/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este miércoles en Washington (Estados Unidos). Trump acusó a España de no "cooperar en lo absoluto" en la guerra de Irán, criticó la "mala" actitud del Gobierno español y reiteró sus amenazas de cortar el comercio con el país. EFE/ Octavio Guzmán

En esta noticia Crece la tensión en Medio Oriente: Irán lanzó una represalia masiva tras los bombardeos de EE.UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que da por terminado el memorando de entendimiento con Irán .

“Se terminó” porque “Irán es basura”, declaró Trump durante la segunda jornada de la cumbre de líderes de la OTAN en la capital turca, acompañado por el secretario general de la Alianza, Mark Rutte.

“Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían”, indicó el mandarario.

En esta línea, acusó a Irán de mentir sobre los términos del acuerdo y sostuvo que negociar con Teherán es “malgastar tiempo”.

El presidente estadounidense aseguró que la tregua con Irán “ha terminado” después de los recientes ataques cruzados entre las fuerzas estadounidenses e iraníes.

Según Trump, las fuerzas de Estados Unidos atacaron “con mucha fuerza” la noche anterior, en represalia por las agresiones iraníes contra tres embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz.

Ankara (Turkey), 07/07/2026.- US President Donald Trump arrives at Esenboga Airport ahead of the 2026 NATO Heads of State and Government Summit in Ankara, Turkey, 07 July 2026. The summit will take place on 07 and 08 July, focusing on strengthening defense industrial production and securing long-term military aid for Ukraine. (Turquía, Ucrania) EFE/EPA/DOGUKAN KESKINKILIC / POOL Fuente: EPA/©Anadolu Agency POOL DOGUKAN KESKINKILIC / POOL

Crece la tensión en Medio Oriente: Irán lanzó una represalia masiva tras los bombardeos de EE.UU.

Irán aseguró este miércoles que atacó 85 instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Baréin con misiles y drones, en respuesta a los bombardeos lanzados horas antes por Washington sobre objetivos iraníes.

Según la Guardia Revolucionaria, la operación estuvo dirigida contra bases y posiciones militares estadounidenses en ambos países del Golfo.

Los ataques se produjeron después de que Estados Unidos acusara a Teherán de atacar embarcaciones comerciales en el estrecho de Ormuz, bombardeara sistemas de defensa y objetivos militares iraníes, y revocara las licencias que permitían determinadas operaciones vinculadas a la venta de petróleo de la república islámica.

“En una respuesta inicial a esta agresión, las fuerzas marinas y aeroespaciales de los CGRI efectuaron una operación conjunta de misiles y drones, alcanzando 85 instalaciones militares estadounidenses" en Kuwait y Baréin, indica el comunicado de los Guardianes de la Revolución (CGRI).