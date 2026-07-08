El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que le ordenó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, cortar “completamente” el comercio con España. Foto: EFE.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este miércoles que le ordenó a su secretario del Tesoro, Scott Bessent, cortar “completamente” el comercio con España.

Trump afirmó que España “es una causa perdida” y calificó al Gobierno de Pedro Sánchez como un “socio terrible” en la OTAN.

Trump hizo estas declaraciones junto al secretario general de la Alianza, Mark Rutte, antes del comienzo de la cumbre que tiene lugar en Ankara, Turquía. En marzo de este año había lanzado la misma amenaza.

“España es un socio pésimo en la OTAN. No participan, no pagan. No quiero tener nada que ver con España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas (...) No queremos tener nada que ver”, aseguró Trump.

Según el presidente estadounidense, hay que cortar el trato “de inmediato” porque en España “no tiene remedio, son mala gente”.

Añadió que, aunque hay algunos “casos más” de países en la OTAN con una actitud que lamenta, España “en particular” figura en el grupo de los que “se muestran hostiles”.

AME2954. WASHINGTON (ESTADOS UNIDOS), 11/03/2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla este miércoles en Washington (Estados Unidos). Trump acusó a España de no "cooperar en lo absoluto" en la guerra de Irán, criticó la "mala" actitud del Gobierno español y reiteró sus amenazas de cortar el comercio con el país. EFE/ Octavio Guzmán Fuente: EFE Octavio Guzmán

“Ganan muchísimo dinero a nuestra costa, y vamos a hacer que ganen mucho menos. No quiero hacer negocios con ellos”, aseguró Trump.

“Ya veremos cuánto les dura la hostilidad cuando llamen diciendo: ‘Por favor, por favor, queremos comerciar con usted, señor’”, añadió Trump, según la agencia EFE.

En la misma línea de críticas, Trump reiteró que no está contento con la OTAN “por lo que hicieron con Groenlandia” y por el hecho de que “no quisieron ayudarnos con el principal Estado patrocinador del terrorismo: Irán”.

Aunque matizó para “ser justo”, que no abordó ese asunto previamente con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

“Creo que si lo hubiera hecho, tal vez las cosas habrían sido diferentes, aunque en realidad no necesitábamos ayuda, pero yo estaba poniendo a prueba la situación. Quería ver si estarían ahí o no, y la respuesta fue la que fue”, indicó.

El presidente estadounidense indicó que, en ese contexto, habló con Alemania, con Francia, con el Reino Unido, con Italia, pero que no habló con España porque “es un caso perdido”.

“Ya no queremos hacer negocios comerciales con España. Por cierto, fue una suerte haber cortado esa relación”, concluyó Trump.