El primer fin de semana de julio estará marcado por condiciones meteorológicas adversas en gran parte de México.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), distintos sistemas atmosféricos favorecerán un periodo de 72 horas de lluvias intensas, tormentas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo en numerosas entidades.

¿Por qué habrá 72 horas de lluvias intensas y tormentas eléctricas en gran parte de México?

El SMN explicó que el episodio de mal tiempo será consecuencia de la interacción de varios fenómenos meteorológicos que actuarán de manera simultánea sobre el territorio nacional.

Entre ellos se encuentran circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera, canales de baja presión, una marcada inestabilidad atmosférica, el desplazamiento de la onda tropical número 14 frente a las costas del Pacífico Sur, una línea seca sobre la frontera norte y el acercamiento de una nueva onda tropical al sureste del país.

La combinación de estos sistemas favorecerá la formación de nubosidad abundante y tormentas de distinta intensidad durante tres días consecutivos, con acumulados de lluvia importantes en diversas regiones.

Alerta por 72 horas de lluvias intensas en México: los estados afectados por tormentas, granizo y fuertes vientos. Shutterstock

Estados con lluvias fuertes y tormentas: cuáles serán las regiones más afectadas entre el 3 y el 5 de julio

El pronóstico indica que las precipitaciones más intensas cambiarán de ubicación a lo largo del fin de semana, aunque gran parte del país permanecerá bajo condiciones de inestabilidad.

Viernes 3 de julio

Las lluvias más fuertes se concentrarán en Chihuahua, Durango y Sinaloa, donde podrían registrarse acumulados de entre 50 y 75 milímetros.

Además, habrá lluvias fuertes en Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Estado de México y Ciudad de México, mientras que otros estados como Coahuila, Nuevo León, Veracruz, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo presentarán chubascos de intensidad moderada.

Sábado 4 de julio

El riesgo de precipitaciones muy fuertes se desplazará hacia Jalisco, Colima y Michoacán, aunque también continuarán las lluvias importantes en Chihuahua, Durango, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerrero y Oaxaca.

En tanto, estados del noreste, centro y sureste seguirán registrando chubascos e intervalos de lluvia.

Domingo 5 de julio

Para el cierre del fin de semana, Durango, Sinaloa, Nayarit, Zacatecas, Jalisco, Michoacán y Guanajuato serán las entidades con mayor probabilidad de lluvias muy fuertes.

También se esperan precipitaciones relevantes en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Colima, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, mientras que otras entidades mantendrán lluvias intermitentes de menor intensidad.