Se avecina el diluvio del año con tres días de intensas tormentas eléctricas, lluvias torrenciales y ráfagas de viento 60 mph: las zonas de Estados Unidos más afectadas

El 4 de julio es una de las fechas más importantes de Estados Unidos y millones de personas se preparan para celebrarlo año tras año. No obstante, los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre un sistema de tormentas que llegará a varias zonas del país, rodeando del domo de calor que mantiene las temperaturas extremadamente altas.

Si bien las tormentas no serán constantes, sí serán de larga duración. Además, se esperan ráfagas de viento peligrosas con capacidad destructiva, mucha caída de agua en poco tiempo, granizo y actividad eléctrica.

Los meteorólogos de AccuWeather advierten sobre un sistema de tormentas que llegará a varias zonas del país Imagen ilustrativa ChatGPT

Se avecina el diluvio del año con tres días de intensas tormentas: ¿Qué estados y ciudades estarán bajo mayor riesgo antes del 4 de julio en Estados Unidos?

Los especialistas prevén que la actividad más intensa se concentre entre el jueves 2 y el viernes 3 de julio, principalmente durante la tarde y la noche, aunque advierten que algunos sistemas de tormentas podrán mantenerse activos hasta la madrugada del 4.

Jueves 2 de julio

Este día, el mayor riesgo de tormentas severas se ubicará en:

Maine, New Hampshire y Vermon t, zonas en las que las tormentas podrían traer t, zonas en las que las tormentas podrían traer fuertes ráfagas de viento de hasta 80 mph capaces de derribar árboles y afectar a infraestructuras eléctricas, además de lluvias intensas, granizo y actividad eléctrica

Desde Alabama hasta Kentuky, incluyendo a ciudades como birmingham, Huntville, Nashville y Louisville, el principal peligro será de inundaciones repentinas y fuertes ráfagas de viento

Viernes 3 de julio

Para el día previo al 4 de julio, el riesgo se desplazará hacia sectores del noroeste y la región de los Grandes Lagos, alcanzando estados como:

Michigan

Indiana

Illinois

Wisconsin

Pensilvania

Nueva york

Partes de Nueva Inglaterra

Ciudades como Detroit, Chicago, Buffalo, Albany y Boston podrían registrar tormentas capaces de producir ráfagas peligrosas, lluvias intensas, caída de granizo, descargas eléctricas y tornados aislados en determinados sectores.

Las zonas de Estados Unidos más afectadas: ¿Cómo estará el clima durante el 4 de julio?

Durante el Día de la Independencia, el domo de calor que impacta en el país se habrá debilitado y las tormentas podrán avanzar hacia otras regiones que durante la semana se mantuvieron estables. Por lo tanto, varias zonas podrían sufrir estos sistemas justo el sábado 4 de julio.

Las tormentas de este día podrían desarrollarse durante la tarde o incluso extenderse hasta la noche y los principales riesgos serán los mismos que días previos: vientos peligrosos, lluvias intensas con posibles inundaciones, actividad eléctrica y granizo.

A pesar de esto, el calor aún no se termina de ir y seguirá con temperaturas cercanas o superiores a los 90 °F (32 °C) y sensaciones térmicas que podrían superar los 100 °F (38 °C) en determinadas ciudades.



