Llega una furiosa tormenta con ráfagas de viento que superarán los 60 km/h: hay alerta amarilla en 5 provincias.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de viento intenso para el norte de la Argentina, con ráfagas que este jueves podrían superar ampliamente los 60 km/h en varias zonas.

Según el informe oficial, la situación se agrava especialmente en sectores de cordillera y puna, donde se prevé reducción de la visibilidad y riesgo de daños menores en la vía pública.

El organismo pidió a los vecinos de estas provincias extremar las precauciones y evitar, en la medida de lo posible, las actividades al aire libre mientras dure la alerta.

Cómo estará el clima en 5 provincias según el Servicio Meteorológico Nacional

El fenómeno afecta a cinco provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja , donde rige alerta amarilla por vientos fuertes.

De acuerdo con el pronóstico oficial, en la zona de alta cordillera y puna de Jujuy, Salta y La Rioja se esperan vientos del sector oeste de entre 60 y 75 km/h , con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.

En el resto del área bajo alerta —que incluye a Tucumán y Catamarca— el viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.

Recomendaciones del SMN ante la alerta por viento

Frente a la alerta amarilla por vientos fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:

Evitar exponerse a la intemperie mientras dure el fenómeno.

Asegurar o retirar objetos que puedan desplazarse por acción del viento, como macetas, chapas o carteles.

Cerrar puertas y ventanas , y mantenerse alejado de estructuras que puedan desprenderse.

No refugiarse debajo de árboles, postes o marquesinas.

Extremar las precauciones al conducir, en particular en rutas de montaña y zonas de cordillera.

Ante una emergencia, comunicarse al 103 o al 911.

El Servicio Meteorológico Nacional anticipó una jornada de fuertes vientos y hay alerta amarilla. Servicio Meteorológico Nacional.

Qué significa la alerta amarilla según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explica que la alerta amarilla anticipa fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.

Se trata del primer escalón dentro del sistema de alertas tempranas del organismo, previo a los niveles naranja y rojo, reservados para situaciones de mayor peligrosidad. Ante cualquier alerta vigente en Argentina, el SMN pide a la población de la provincia afectada mantenerse informada a través de los canales oficiales.

Cómo seguirá el clima en Buenos Aires

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:

Jueves 2 : Máx. 9°C / Mín. 1°C / Cielo: parcialmente nublado durante la tarde y algo nublado durante la noche.

Viernes 3 : Máx. 10°C / Mín. 0°C / Cielo: parcialmente nublado durante todo el día.

Sábado 4: Máx. 13°C / Mín. 6°C / Cielo: parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la noche.

Es decir que los ciudadanos deberán abrigarse durante los próximos tres días.