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El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de viento intenso para el norte de la Argentina, con ráfagas que este jueves podrían superar ampliamente los 60 km/h en varias zonas.
Según el informe oficial, la situación se agrava especialmente en sectores de cordillera y puna, donde se prevé reducción de la visibilidad y riesgo de daños menores en la vía pública.
El organismo pidió a los vecinos de estas provincias extremar las precauciones y evitar, en la medida de lo posible, las actividades al aire libre mientras dure la alerta.
Cómo estará el clima en 5 provincias según el Servicio Meteorológico Nacional
El fenómeno afecta a cinco provincias argentinas: Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja, donde rige alerta amarilla por vientos fuertes.
- De acuerdo con el pronóstico oficial, en la zona de alta cordillera y puna de Jujuy, Salta y La Rioja se esperan vientos del sector oeste de entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h.
- En el resto del área bajo alerta —que incluye a Tucumán y Catamarca— el viento soplará del sector sur, con velocidades de entre 30 y 40 km/h y ráfagas de hasta 65 km/h.
Recomendaciones del SMN ante la alerta por viento
Frente a la alerta amarilla por vientos fuertes, el Servicio Meteorológico Nacional recomienda:
- Evitar exponerse a la intemperie mientras dure el fenómeno.
- Asegurar o retirar objetos que puedan desplazarse por acción del viento, como macetas, chapas o carteles.
- Cerrar puertas y ventanas, y mantenerse alejado de estructuras que puedan desprenderse.
- No refugiarse debajo de árboles, postes o marquesinas.
- Extremar las precauciones al conducir, en particular en rutas de montaña y zonas de cordillera.
Ante una emergencia, comunicarse al 103 o al 911.
Qué significa la alerta amarilla según el SMN
El Servicio Meteorológico Nacional explica que la alerta amarilla anticipa fenómenos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de las actividades cotidianas.
Se trata del primer escalón dentro del sistema de alertas tempranas del organismo, previo a los niveles naranja y rojo, reservados para situaciones de mayor peligrosidad. Ante cualquier alerta vigente en Argentina, el SMN pide a la población de la provincia afectada mantenerse informada a través de los canales oficiales.
Cómo seguirá el clima en Buenos Aires
En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera:
- Jueves 2: Máx. 9°C / Mín. 1°C / Cielo: parcialmente nublado durante la tarde y algo nublado durante la noche.
- Viernes 3: Máx. 10°C / Mín. 0°C / Cielo: parcialmente nublado durante todo el día.
- Sábado 4: Máx. 13°C / Mín. 6°C / Cielo: parcialmente nublado durante la mañana y mayormente nublado durante la noche.
Es decir que los ciudadanos deberán abrigarse durante los próximos tres días.