La cantidad de titulares por tarjeta de crédito cayó de 19,2 millones en septiembre a 15,1 millones en diciembre, según las estadísticas del Banco Central, de acuerdo a los últimos datos disponibles.

Este indicador se relaciona en forma directa con la mora, porque a quien por segunda vez no llega a pagar el mínimo del resumen de la tarjeta, el banco directamente se la corta.

Se retrae el crédito

Lo cierto es que, de acuerdo a la consultora 1816, de acá a las elecciones del año que viene difícilmente el crédito a familias sea un motor muy relevante de la actividad económica, como lo fue en el segundo semestre 2024 y primer semestre 2025.

Obedece a que más del 27% de las personas que tomaron préstamos dejaron de ser “sujetos de crédito”, por estar en mora.

Para calcular ese 27% incluyen el crédito de entidades no financieras; calculan en este caso el porcentaje de gente en mora, independientemente del saldo.

Lo bueno

Lo “positivo” es que el peso del crédito en la economía local es tan pequeño que eso no significa que el PBI no pueda continuar creciendo en los próximos 12 meses.

La morosidad continúa subiendo en la amplia mayoría de las entidades financieras. De las 30 entidades más grandes en términos de préstamos a familias, en 1816 calculan que en 26 la mora subió en mayo contra abril.

A familias

La mora en los créditos a familias por parte de entidades no financieras también continuó subiendo en mayo. En este caso la irregularidad alanzó el 32,2% en mayo versus menos de 10% hace un año y medio.

Las financiaciones totales de entidades no financieras a familias representan alrededor del 17% del total de préstamos a familias si se suman entidades financieras y no financieras.

Jóvenes

Si bien la morosidad de los individuos es alta en todos los segmentos etarios, es especialmente alta entre los más jóvenes.

Según sus cálculos, casi el 40% de los menores de 35 años con créditos vigentes (sea con entidades financieras o no financieras) tiene al menos un préstamo irregular.

En mora

Un informe de Provincia Microcréditos va en la misma línea, al remarcar que casi el 40% de quienes tomaron un crédito no puede pagarlo. De ese grupo, 9 de cada 10 se endeudó antes de obtener su primer empleo formal.

“Los últimos datos muestran que cada vez más jóvenes acceden al crédito en contextos de alta vulnerabilidad económica, sin trabajo ni ingresos estables o herramientas suficientes para sostenerlo".

“Esto genera un endeudamiento temprano que afecta su historial crediticio y impacta negativamente en su futuro económico”, señaló el presidente de Provincia Microcréditos y director del Banco Provincia, Alejandro Formento.

Las fintech

El fenómeno más crítico se da en las fintech, con mayores niveles de incumplimiento que en las entidades bancarias, y se agrava cuando se trata del primer acceso al financiamiento.

En ese sentido, el documento destaca que más de uno de cada tres jóvenes que accedieron por primera vez en 2025 terminó en mora y que el riesgo aumenta cuanto menor es la edad de ingreso.

Entre quienes acceden a los 21 años, el 31% incurre en incumplimientos, mientras que entre quienes ingresan a los 19 años la proporción asciende al 44%.