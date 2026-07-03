Este viernes, 3 de julio de 2026, la cotización del dólar oficial tras la apertura de mercados es de $ 1.460 para la compra y $ 1510.0 para la venta en las pantallas del Banco de la Nación Argentina, según los datos actualizados a las 00:00 horas.

En la última semana, la volatilidad del dólar oficial fue del 24.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 31.65%.

La cotización actual del dólar en Argentina (foto: Pixabay).

¿Cuál fue la variación del dólar?

El dólar oficial ha llegado a cotizar en el último año en un valor máximo de $ 1.510, mientras que su costo más bajo durante dicho periodo ha sido de $ 1.330.

Por otro lado, cabe recordar que la cotización de dólar oficial hace seis meses atrás era de $ 1440.0, según los datos registrados.

¿Cómo calcular el dólar tarjeta?

Las personas que realicen consumos del exterior con su tarjeta de crédito deberán pagar la cotización del dólar oficial más un 30% de percepciones del impuesto a las Ganancias o sobre Bienes Personales, según el tipo de contribuyente.

Sin embargo, los usuarios tienen la opción de hacer stop debit en sus tarjetas y pagar sus consumos con dólares adquiridos al oficial o al MEP para evitar pagar la percepción del 30% del impuesto a las Ganancias.