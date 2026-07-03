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Colombia enfrentará este viernes 3 de julio un periodo de inestabilidad en las condiciones meteorológicas. El más reciente pronóstico del clima prevé precipitaciones en diferentes momentos del día sobre amplias zonas de las regiones Caribe, Andina, Pacífica, Orinoquía y Amazonía, un panorama que estará acompañado por abundante nubosidad y condiciones favorables para los temporales en varios departamentos.

Los informes oficiales indican que las tormentas con lluvias se extenderán de manera progresiva durante la jornada y tendrán mayor intensidad en distintos sectores del país, especialmente donde confluyen altos niveles de humedad y el paso de ondas tropicales que continúan modificando las condiciones atmosféricas.

¿Cuáles serán las zonas de Colombia con las lluvias más fuertes este viernes 3 de julio?

El Ideam prevé que las lluvias más intensas se concentrarán en municipios y departamentos ubicados en cinco regiones del país.

Las zonas con mayor probabilidad de lluvias incluyen:

Sur de La Guajira.

Oriente de Magdalena.

Cesar.

Sur de Bolívar.

Centro y sur de Córdoba.

Golfo de Urabá.

Norte de Antioquia.

Santander.

Oriente de Norte de Santander.

Boyacá.

Sur y oriente de Cundinamarca.

Chocó.

Centro y occidente del Cauca.

Centro y occidente del Valle del Cauca.

Norte de Nariño.

Meta.

Vichada.

Guaviare.

Guainía.

Amazonas.

Caquetá.

Putumayo.

En estas zonas los chubascos podrán presentarse en diferentes momentos del día, con mayor probabilidad durante la tarde y la noche.

Tormentas eléctricas Fuente: Shutterstock Dmitry Mikheev

¿Por qué aumentarán las lluvias durante el primer fin de semana de julio?

El comportamiento del tiempo continúa influenciado por el paso de ondas tropicales sobre el Caribe colombiano, un fenómeno meteorológico que favorece el ingreso de humedad y la formación de sistemas de lluvias en buena parte del territorio nacional.

Esta interacción atmosférica ha permitido que las precipitaciones aumenten progresivamente durante la semana, especialmente desde el jueves, y mantengan condiciones de inestabilidad durante el viernes.

Los meteorólogos advierten que este tipo de sistemas pueden provocar cambios rápidos en el estado del clima, con intervalos de cielo parcialmente despejado que, en cuestión de horas, dan paso a aguaceros de fuerte intensidad.

¿Habrá tormentas eléctricas y fuertes vientos en algunas regiones?

Sí. Las condiciones previstas favorecen el desarrollo de tormentas acompañadas por actividad eléctrica y ráfagas de viento, principalmente en sectores donde las lluvias sean más intensas.

La combinación entre altas temperaturas superficiales y humedad atmosférica incrementa la probabilidad de formación de nubes de gran desarrollo vertical, responsables de producir aguaceros intensos, relámpagos y vientos fuertes durante las tormentas.

Por esta razón, las autoridades recomiendan evitar permanecer en espacios abiertos cuando comiencen las descargas eléctricas.

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¿Cómo estará el clima en San Andrés y Providencia?

Después de varios días con predominio de tiempo seco, el archipiélago también registrará un cambio en las condiciones meteorológicas.

Para el viernes existe probabilidad de lluvias entre la tarde y la noche, acompañadas por un aumento de la nubosidad, especialmente sobre San Andrés y sus alrededores.

¿Qué tiempo tendrá Bogotá durante el cierre de la semana?

Aunque las lluvias más fuertes estarán concentradas en otras regiones del país, Bogotá mantendrá un ambiente variable.

Se espera predominio de cielo nublado durante buena parte del día, con posibilidad de lluvias al finalizar la tarde o durante la noche. Además, no se descartan ráfagas de viento ocasionadas por los cambios en la temperatura del aire.