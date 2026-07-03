Un domo de calor cubrirá el centro y el este de Estados Unidos durante esta semana, con temperaturas extremas de hasta 105 grados Fahrenheit y una humedad sofocante que pondrá en riesgo a más de 250 millones de personas. El fenómeno alcanzará su punto máximo hacia el fin de semana, coincidiendo con los festejos del 4 de julio.

Según AccuWeather, se trata de la ola de calor más intensa del año hasta el momento en gran parte del país. Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Baltimore y Washington D.C. ya alcanzaron los 100 grados este jueves, algo que no ocurría en más de una década.

¿Qué tan intenso será el domo de calor?

Las temperaturas reales oscilarán entre 90 y 105 grados Fahrenheit desde las Llanuras hasta las costas del Atlántico y el Golfo de México . Con la sensación térmica, varias ciudades superarán los 110 grados durante varias horas al día.

El calor también se sentirá de noche: en Nueva York, el termómetro podría no bajar de los 80 grados durante tres noches seguidas, algo inusual. Decenas de estaciones meteorológicas podrían superar sus récords históricos para estas fechas.

Ciudades como Nueva York, Filadelfia, Boston, Baltimore y Washington D.C. ya alcanzaron los 100 grados este jueves, algo que no ocurría en más de una década. Fuente: Shutterstock Marc Bruxelle

¿Cómo afecta esta ola de calor a la población?

El riesgo es mayor para niños, adultos mayores y personas con afecciones respiratorias o cardíacas, pero también para quienes trabajan o hacen actividad física al aire libre. Los expertos recomiendan:

Hidratarse con frecuencia, incluso sin sed

Evitar la exposición solar directa en las horas pico

Revisar periódicamente a vecinos o familiares mayores que vivan solos

El domo de calor comenzará a debilitarse hacia el fin de semana, cuando un cambio en la corriente en chorro empuje el sistema hacia el oeste. Ese proceso podría generar tormentas fuertes y riesgo de inundaciones repentinas en partes del Medio Oeste y el noreste del país.