La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla para 11 alcaldías de la Ciudad de México ante el pronóstico de lluvias fuertes durante la tarde y noche de este miércoles. Las precipitaciones podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, caída de granizo y rachas de viento, además de generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

De acuerdo con el radar meteorológico, ya se registran lluvias de intensidad débil en las zonas serranas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan. Sin embargo, las autoridades prevén que las condiciones se intensifiquen durante las próximas horas, por lo que exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones.

Riesgos por la tormenta: autoridades alertan por inundaciones y caída de granizo

La SGIRPC informó que el periodo de mayor riesgo abarca desde la tarde de este miércoles y hasta los primeros minutos del jueves. Durante este lapso se esperan acumulados de lluvia de 15 a 29 milímetros, suficientes para provocar afectaciones en distintos puntos de la capital.

Las autoridades advirtieron sobre los siguientes riesgos:

Lluvias de 15 a 29 milímetros .

Posible caída de granizo .

Actividad eléctrica durante las tormentas.

Encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas.

Caída de ramas, árboles y lonas por las condiciones meteorológicas.

Riesgo de afectaciones a la movilidad durante la tarde y noche.

Protección Civil recomendó retirar la basura de coladeras dentro y fuera de los hogares, cerrar puertas y ventanas, evitar cruzar calles con corrientes de agua y, en caso de salir, utilizar paraguas o impermeable para reducir riesgos.

Estas son las alcaldías con mayor riesgo de granizo. Gobierno de CDMX

Estas son las alcaldías con mayor riesgo de granizo

La Alerta Amarilla estará vigente para las alcaldías Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco, donde existe pronóstico de lluvias fuertes con posible caída de granizo durante la tarde y la noche.

Además, las primeras precipitaciones ya comenzaron en las zonas altas de Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Tlalpan, por lo que las autoridades pidieron a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y reportar cualquier emergencia al 911.