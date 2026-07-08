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La citrícola San Miguel, la principal exportadora global de la industria, anunció financiamiento por u$s 81 millones del BID Invest y de la Corporación Financiera Internacional (CFI) que le permitirán cubrir el 80% de sus deudas con vencimientos hasta ocho años.

Según comunicó a la CNV, el holding y sus subsidiarias, que operan plantas en Tucumán, en Uruguay y Sudáfrica, “reducen significativamente las necesidad de refinanciación de la Compañía para los próximos ejercicios”.

En un comunicado, informó que los dos préstamos que integran el “AB Loan”, por u$s 71 millones uno y u$s 10 millones el restante, “concentran los principales vencimientos de capital a partir de 2028, con un perfil de amortización gradual acorde al crecimiento del negocio previsto hasta 2034″.

La vida promedio del préstamos es de aproximadamente seis años, ya que habrá dos años de gracia. La tasa de interés variable pactada es equivalente a SOFR + 6%, aproximadamente 9,8% nominal anual.

San Miguel anticipó que el financiamiento apunta a 1) modificar la actual estructura de financiamiento de largo plazo, en lo que respecta a la extensión de sus plazos de vencimiento y tasas de interés aplicables -entre otras cuestiones- en lo que respecta al préstamo otorgado por IFC; 2) instrumentar la cancelación de los préstamos otorgados en 2018 a la Sociedad por parte de BID Invest (Banco Interamericano de Desarrollo); y 3) recibir nuevo financiamiento por parte de CFI (organismo del BID para el sector privado) y BID Invest.

Objetivos

Los desembolsos contemplados para la operación -precisó San Miguel-, serán destinados a: 1) la cancelación anticipada de los préstamos otorgados en 2018 por BID Invest; 2) la cancelación por parte de la Sociedad de otras obligaciones financieras existentes; y 3) al cumplimiento del plan de inversiones de capital de las Prestatarias, correspondiente a la etapa final de su plan de reconversión estratégica.

En los últimos dos años, San Miguel se abocó a una reestructuración de vencimientos de su deuda que tuvo un paso relevante en enero pasado cuando cerró un canje de deuda de ON por u$s 110 millones con 90% de aceptación de los tenedores, que, “como segundo paso, se complementa con este nuevo AB Loan”, dijo San Miguel.

La operación fue concretada por S.A. San Miguel junto con sus subsidiarias S.A. San Miguel Uruguay, Samifruit Uruguay S.A. y San Miguel International Investments S.A. Como contraparte, además de BID Invest y la CFI (Prestamistas A) también participó Coöperatieve Rabobank U.A. (Rabobank), como Prestamista B.