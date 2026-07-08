Llega un diluvio histórico y hay alerta roja por tormentas, ráfagas de viento y granizo: cuáles son las zonas en peligro extremo Fuente: Canva

Argentina empezó la semana con un clima seco y fresco con temperaturas máximas de 18° con cielo despejado. Las condiciones meteorológicas cambiarán con la llegada de una fuerte tormenta con granizo y una alerta roja por lluvias extremas.

Las lluvias serán constantes y estarán acompañadas por ráfagas de viento, caída de granizo y una fuerte actividad eléctrica. La alerta roja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal ingresará durante la madrugada del miércoles desde la Cordillera de los Andes y se mantendrá a lo largo de toda la jornada.

Se aproxima el diluvio del año con 24 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento Fuente: Archivo

Las provincias colindantes como Neuquén y Río Negro se verán envueltas bajo un sistema de tormentas hasta la madrugada del jueves.

Asimismo, las lluvias serán constantes y la intensa ola de frío polar podría generar caída de granizo y nieve. Las temperaturas, por su parte, oscilarán entre los -3° y 14°.

Las zonas afectadas por la tormenta

Neuquén : Los Lagos, Cordillera de Huiliches, Cordillera de Lácar, Sur de Aluminé.

Río Negro: Bariloche, Cordillera de Pilcaniyeu, Cordillera de Ñorquincó, Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó.

Llega un diluvio histórico y hay alerta roja por tormentas, ráfagas de viento y granizo: cuáles son las zonas en peligro extremo Fuente: SMN

Ante este tipo de situaciones, el SMN indica que “s e esperan fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres" , por lo que es importante tomar las precauciones necesarias.

También rige una alerta naranja por lluvas en estas zonas

Río Negro: Meseta de Pilcaniyeu, Meseta de Ñorquincó, Nueve de Julio, Oeste de El Cuy, Veinticinco de Mayo.

Neuquén: Cordillera de Chos Malal, Cordillera de Loncopué, Cordillera de Minas, Cordillera de Picunches, Cordillera de Ñorquín, Catán Lil, Collón Curá, Zapala, Zona baja de Aluminé, Zona baja de Huiliches, Zona baja de Lácar.

Chubut: Cordillera de Cushamen.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

El frío continuará en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alrededores y durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 1° a 8° durante las mañanas y máximas de 18° el miércoles, con descensos hacia la continuidad de la semana.