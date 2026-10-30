Un ciudadano ruso ha sido detenido en la localidad polaca de Świdnica, en el sur del país, como sospechoso de espionaje, tras ser descubierto fotografiando trenes e infraestructuras ferroviarias, según informó este viernes la policía regional de Baja Silesia.

Qué se sabe de la detención del ruso en Świdnica

El hombre, de 55 años, pasará al menos tres meses en prisión preventiva mientras se esclarecen las acusaciones, indicó el comunicado, que no precisó el momento exacto en el que se produjo la detención.

“Todos los indicios apuntan a que las fotos que tomó podrían emplearse contra la seguridad del Estado. Fue atrapado por la policía mientras fotografía trenes que pasaban e infraestructuras ferroviarias en Świdnica”, señaló la nota.

Tras arrestarlo por un comportamiento que les pareció sospechoso, las fuerzas de seguridad le incautaron equipamiento fotográfico profesional, teléfonos móviles, portátiles, discos duros externos de alta capacidad y varios documentos de identidad distintos.

Las 250.000 fotos de trenes e infraestructuras que encontró la policía polaca

“Al analizar el material almacenado en los dispositivos del hombre, los agentes descubrieron cientos de miles de archivos con temas similares, que documentan fotográficamente varios emplazamientos e instalaciones importantes del sector del transporte, no solo en Polonia”, agregó el comunicado.

En declaraciones a la agencia de noticias PAP, la portavoz del Ministerio del Interior polaco, Karolina Gaecka, detalló que la policía halló unas 250.000 fotos en los dispositivos del presunto espía. Al ser interrogado, el hombre no pudo justificar por qué tomaba esas imágenes y solo ofreció “explicaciones incoherentes e ilógicas”, dijo la portavoz.

De qué se acusa al detenido y qué pena puede enfrentar

El detenido fue acusado formalmente del delito de actuar por encargo de una agencia de inteligencia extranjera en perjuicio de la República de Polonia, por el que puede enfrentarse a una pena de al menos cinco años de cárcel.

Cuántos sospechosos de espionaje y sabotaje investiga Polonia en 2026

Según datos oficiales de octubre, en lo que va de año la Agencia de Seguridad del Interior de Polonia ha detectado a 90 sospechosos que son objeto de investigaciones por presunto espionaje o sabotaje.