El portaaviones nuclear que Francia construirá será el buque de guerra más grande de Europa. (Imagen ilustrativa)

Pocas marinas del mundo operan un portaaviones de propulsión nuclear. Francia es, junto con Estados Unidos, la única nación que posee uno de este tipo, una condición que la sitúa entre las grandes potencias militares del mundo y la convierte en la única de Europa con esa capacidad. Ese estatus, que mantiene desde hace más de veinte años con un solo buque, está a punto de dar un salto de escala, porque el país ya tiene en marcha el diseño de un sucesor mucho más grande.

El proyecto, conocido hasta ahora como PA-NG, fue rebautizado France Libre por el presidente Emmanuel Macron el 18 de marzo, durante una visita a las instalaciones de Naval Group en Nantes-Indret, según informó El Debate. Macron lo presentó, además, en un discurso ante las tropas francesas destacadas en Abu Dabi, como una apuesta de poder militar, industrial y tecnológico “al servicio de la libertad en alta mar”.

El buque sustituirá al Charles de Gaulle a partir de 2038 y será el mayor buque de guerra construido hasta ahora en Europa. Con unos 310 metros de eslora, cerca de 80.000 toneladas de desplazamiento y dos reactores nucleares, su diseño combina propulsión eléctrica, catapultas electromagnéticas y espacio para operar cazas y drones durante décadas.

Un buque casi dos veces más grande que el Charles de Gaulle

El France Libre tendrá un desplazamiento cercano a las 80.000 toneladas, frente a las unas 42.000 del Charles de Gaulle a plena carga, y unos 310 metros de eslora. La cubierta de vuelo, de unos 17.200 metros cuadrados, está pensada para sostener un grupo aéreo más numeroso y variado que el actual.

El diseño apuesta por una única isla integrada y retrasada, que libera espacio en cubierta para las operaciones aéreas. También incluye una reserva para sumar hasta 4.000 toneladas adicionales de equipos a lo largo de unos 45 años de servicio. Con esa previsión, su vida operativa llegará hasta cerca de 2080.

El France Libre sustituirá al Charles de Gaulle, el único portaaviones de la Marina francesa, a partir de 2038. Ministerio de las Fuerzas Armadas y Asuntos de Veteranos de Francia

Dos reactores nucleares K22 para un buque de propulsión eléctrica

La propulsión estará a cargo de dos reactores nucleares K22 de nueva generación, desarrollados por TechnicAtome, que permitirán una velocidad máxima prevista de unos 27 nudos, de acuerdo con InfoDefensa. Las recargas de combustible se harán aproximadamente cada diez años, lo que le dará una autonomía y un margen de potencia eléctrica muy superiores a los de su predecesor.

Esa energía no se destinará solo a mover el buque. Los radares, los sensores, las comunicaciones y las catapultas electromagnéticas requieren una generación eléctrica muy superior a la de los portaaviones actuales. A largo plazo se contempla, además, incorporar armas de energía dirigida como los láseres, aunque no formarían necesariamente parte de la configuración inicial.

Catapultas electromagnéticas y un grupo aéreo con cazas y drones

El buque contará con tres catapultas electromagnéticas EMALS, frente a las dos de vapor del Charles de Gaulle, y un sistema de cables de frenado AAG, ambos suministrados por la empresa estadounidense General Atomics. La Marina francesa manifestó que ese diseño permitirá lanzar y recuperar aviones al mismo tiempo, lo que acelera el ritmo de las operaciones aéreas .

Ante el Parlamento, el almirante Christophe Cluzel confirmó que el contrato ya está notificado y citó unos 40.000 lanzamientos y una disponibilidad cercana al 98% de los sistemas estadounidenses. La Marina pretende reducir la dependencia con repuestos, formación de personal francés en Estados Unidos y el estudio de una alternativa nacional, cuyos resultados se esperan en 2028.

El grupo aéreo estará formado por unas 30 aeronaves de combate entre Rafale Marine en estándar F5, futuros cazas y drones, junto con tres aviones de alerta temprana E-2D Hawkeye y unos seis helicópteros. En total, la previsión es de unas 40 aeronaves, aunque la composición final dependerá de los sistemas disponibles al entrar en servicio. Aun así, la cifra queda lejos de los 90 aparatos que pueden albergar los portaaviones estadounidenses de las clases Ford y Nimitz.

Un calendario hasta 2038 y un coste de unos 10.000 millones de euros

El programa, con un coste estimado de unos 10.000 millones de euros, se inició en 2025. Se calcula que en los años de mayor esfuerzo absorberá uno de cada cinco euros del presupuesto de equipamiento de las Fuerzas Armadas francesas, y que movilizará a más de 800 empresas, el 80% de ellas pymes.

El proyecto avanza por etapas. Hasta 2029 se pospone la decisión sobre los sensores, los armamentos y el sistema digital, y el casco no empezaría a construirse antes de 2030 en Saint-Nazaire. Después llegarán las pruebas de mar, previstas hacia 2036, y finalmente la entrada en servicio en 2038.

En esa tarea se reparten el trabajo tres empresas: Chantiers de l’Atlantique se ocupará del casco, Naval Group de la arquitectura general del buque y TechnicAtome de la planta nuclear.

El nuevo buque tendrá unos 310 metros de eslora y un desplazamiento cercano a las 80.000 toneladas. Ministerio de las Fuerzas Armadas de Francia

Por qué Francia solo tiene un portaaviones y qué riesgos enfrenta el programa

El Charles de Gaulle, que entró en servicio en 2001, es hoy el único portaaviones de la Marina francesa, algo que subrayó el medio 1945. Francia intentó construir otro, el PA2, con el diseño británico de la clase Queen Elizabeth, pero la disputa por la propulsión, nuclear para los franceses y de turbinas de gas para los británicos, hizo que Nicolas Sarkozy suspendiera la cooperación en 2008. El programa quedó paralizado en 2009 y se canceló formalmente en el Libro Blanco de 2013, que priorizó la contención del gasto.

Ese antecedente hace que muchos observen con cautela el France Libre. El Charles de Gaulle podría prolongar su vida operativa para convivir unos años con el nuevo buque, y Cluzel señaló que operar dos es una aspiración política y que una presencia permanente requeriría tres portaaviones. Por ahora, la decisión política ya está tomada y los almirantes franceses esperan que esta vez el proyecto no quede atrapado en la burocracia.