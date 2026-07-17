Las señales de tránsito fucsias son una de las menos conocidas por los conductores en Colombia y, como es habitual, suelen generar dudas cuando aparecen en una ruta o en una calle.

A diferencia de las categorías típicas que existen en materia de señalización, como las reglamentarias, preventivas o informativas que se ven todos los días, estas señales solo se utilizan en circunstancias especiales.

Conoce qué significan puede ayudar a anticipar desvíos, reducir riesgos y evitar incumplimientos de las indicaciones de las autoridades de tránsito.

Qué significan las señales de tránsito fucsias y por qué tienen ese color

Las señales de tránsito fucsias, también denominadas de color rosado fluorescente, identifican los llamados eventos especiales, es decir, situaciones que alteran el uso normal de una vía por un tiempo determinado .

La señales de tránsito fucsias identifican los llamados eventos especiales. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Este color fue incorporado por primera vez en el Manual de Señalización vial de 2015 y se mantiene en la versión vigente publicada en 2024.

Su objetivo es advertir a conductores y peatones sobre escenarios que requieren una atención especial.

Estas señales pueden indicar:

Accidente de tránsito.

Incendios.

Desastres naturales.

Operativos especiales.

Eventos masivos.

En qué momento de la ruta pueden aparecer estas señales de tránsito

Según el Manual de Señalización Vial, los eventos especiales pueden clasificarse en dos grandes grupos.

Eventos estáticos:

Inundaciones.

Deslizamientos.

Incendios.

Puestos de control.

Eventos deportivos o masivos.

Eventos móviles

Marchas.

Desfiles.

Caravanas.

Caminatas.

Cabalgatas.

Procesiones o funerales.

Algunas de las señales de tránsito de eventos especiales más conocidas. (Manual de Señalización Vial de 2024 - Colombia) Manual de Señalización Vial de 2024 (Colombia)

Cómo son las señales de tránsito fucsias y qué información brindan

En la mayoría de los casos, estas señales tienen forma de rombo, fondo fucsia o rosado fluorescente y símbolos o letras de color negro para facilitar su identificación.

Sin embargo, dependiendo del tipo de operativo, también pueden presentarse en formato de carteles o vallas informativas ubicadas sobre la calzada o en sus laterales.

Entre la información que pueden brindar se encuentra: