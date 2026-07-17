El viernes 17 de julio da inicio con varias alertas climáticas por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México, que anunció la posible formación de un ciclón y la caída de fuertes lluvias durante el transcurso del fin de semana.

El pronóstico del tiempo que difundió el organismo gubernamental por las intensas precipitaciones que se registrarán en distintos estados del país.

En esta línea, la entidad anunció que a partir del sábado podría formarse un ciclón tropical , por lo que se recomienda tomar nota de todas las advertencias y pasos a seguir.

El pronóstico de precipitación total acumulada que regirá hasta el 20 de julio. (Foto: SMN) Carachure Bautista Jesús

Confirman fuertes lluvias a partir del viernes y vientos de hasta 70 km/h en todos estos estados

Entre el viernes 17 y domingo 19 de julio, se mantendrán las probabilidades de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana.

El SMN prevé la posibilidad de caída de granizo en las regiones con pronóstico de fuertes precipitaciones, por lo que se aconseja tomar nota de cuáles serán las entidades afectadas.

Al mismo tiempo, se esperan vientos de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en Puebla, Oaxaca y Chiapas, y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

¿Cuáles serán los estados afectados por las lluvias el viernes 17 de julio?

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Sonora (este y noreste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Sinaloa (norte y sur), Nayarit, Jalisco (norte y noroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila (norte), Zacatecas (oeste), Colima, Michoacán (norte y oeste), Guerrero (este y costa), Oaxaca (norte y suroeste) y Veracruz (sur).

El pronóstico del sábado 18 de julio que difundió el SMN de México a toda la población. (Foto: SMN) SMN de México

Alerta por intensas precipitaciones el sábado 18 de julio

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas ( 75 a 150 mm ): Durango (noroeste) y Sinaloa (centro).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Sonora (este) y Chihuahua (noreste, oeste y suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit, Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (oeste y sur), Guanajuato (sur), Estado de México (oeste), Guerrero (costa y sureste) y Oaxaca (suroeste).

Uno por uno, los estados con pronóstico de lluvias fuertes durante el domingo 19 de julio

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes ( 50 a 75 mm ): Sonora (sureste), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (noroeste) y Sinaloa (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Zacatecas (oeste y sur), Nayarit (este), Jalisco, Colima, Michoacán (norte, oeste y sur), Guanajuato, Querétaro (sur), Estado de México (norte y oeste) y Guerrero (costa).

Alerta por formación de un ciclón a partir del sábado

De acuerdo a los avisos que emitió el SMN de México, durante el viernes se espera que la la onda tropical núm. 19 será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Colima.