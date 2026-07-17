La Verificación Técnica Vehicular (VTV) continuará siendo un requisito obligatorio para circular por Provincia de Buenos Aires (PBA) durante agosto de 2026.

Sin embargo, no todos los conductores deberán afrontar el costo completo del trámite, que actualmente supere los $97.000 para los autos particulares de hasta 2.500 kilos.

La normativa vigente contempla exenciones totales y descuentos del 50% para determinados grupos de personas y vehículos, mientras que también continúa el cronograma de vencimientos según la terminación de la patente.

Quiénes están exentos de pagar la VTV y quiénes acceden a un descuento del 50%

Aunque la VTV es obligatoria para la mayoría de los vehículos que circulan por la provincia de Buenos Aires, existen casos en que el trámite puede realizarse sin costo o con una importante bonificación.

La exención total corresponde a las personas con discapacidad que sean titulares del vehículo o lo utilicen para su traslado.

Para acceder es indispensable contar con un Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, acreditar la titularidad del automóvil y presentar la constancia de exención del Impuesto Automotor emitida por ARBA. La gratuidad alcanza a un solo vehículo por persona y por año.

También están exentos del pago algunos vehículos destinados a servicios públicos, como ambulancias provinciales y municipales, móviles de bomberos y otras unidades especiales contempladas por la reglamentación.

En tanto, pueden acceder a un descuento del 50%:

Jubilados y pensionados que cobren hasta dos haberes mínimos.

Titulares de un único vehículo con la VTV vigente.

Propietarios de vehículos con más de 20 años de antigüedad radicados en la provincia.

Taxis, remises y transportes escolares habilitados.

En todos los casos, el beneficio debe gestionarse previamente y no se aplica de manera automática.

VTV en agosto 2026: quiénes no pagan el trámite y qué conductores tienen un 50% de descuento

Atención conductores: los vehículos con patente terminada en 8 deben hacer la VTV en agosto

Durante agosto, la VTV corresponde a los vehículos cuya patente finaliza en el número 8, de acuerdo con el calendario oficial de vencimientos de la provincia de Buenos Aires.

Para realizar el trámite es necesario solicitar un turno en una de las plantas habilitadas y presentar la siguiente documentación:

Documento Nacional de Identidad (DNI).

Cédula del vehículo.

Licencia de conducir vigente.

Circular con la VTV vencida puede derivar en multas, inconvenientes durante controles de tránsito e incluso la retención del vehículo en determinadas situaciones, por lo que se recomienda respetar el cronograma establecido.