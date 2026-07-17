Un triángulo de borde rojo con la silueta de un tanque advierte a los conductores sobre la posible presencia de vehículos militares lentos cruzando o circulando por la carretera . La señal, identificada como Diagram 582, se usa en el Reino Unido cerca de zonas de entrenamiento del Ejército.

Suele instalarse junto a un cartel de curva doble, ya que muchas de estas zonas de maniobras están rodeadas de caminos rurales sinuosos. La combinación advierte dos riesgos distintos en un mismo tramo.

¿Qué significa la señal de tránsito con el tanque y la curva doble?

La señal superior marca un cambio en el trazado: una curva doble donde el conductor debe girar primero hacia un lado y después hacia el otro. Anticipa el tramo antes de que comience.

La señal inferior no se limita a los tanques: según la normativa británica, cubre cualquier vehículo militar más grande o lento de lo habitual para ese tipo de camino. Se ubica en zonas cercanas a campos de instrucción y bases del Ministerio de Defensa.

Esta combinación es poco frecuente fuera del Reino Unido, y suele aparecer en estas situaciones:

Cerca de campos de entrenamiento o polígonos militares

En caminos rurales usados por convoyes de manera regular

En tramos donde el vehículo militar puede ocupar más de un carril

La señal, identificada como Diagram 582, se usa en el Reino Unido cerca de zonas de entrenamiento del Ejército. ChatGPT

¿Cómo debe reaccionar el conductor al ver esta señal?

Ante esta combinación, conviene reducir la velocidad antes de la curva y anticipar la posible presencia de un vehículo de gran tamaño ocupando parte o todo el carril. Los convoyes militares suelen circular muy por debajo del límite de velocidad permitido.

No respetar esta advertencia aumenta el riesgo de colisión en un tramo con visibilidad reducida por la curva. La señal no es habitual, pero su aparición indica que la zona registra tránsito militar de forma recurrente.