Manejar por rutas argentinas significa cruzarse con señales que no todos los conductores saben interpretar.

Una de las que más dudas genera es un cartel en forma de rombo con fondo amarillo que tiene adentro un árbol inclinado.

Qué significa la señal del árbol inclinado

Se trata de un cartel en forma de rombo con fondo amarillo que tiene adentro un árbol inclinado. Corresponde a la P.30 regulada por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 y cumple la función de advertir la posible presencia de vientos fuertes laterales.

En específico, muestra la silueta negra de un árbol con sus hojas inclinadas hacia uno de sus lados, junto a líneas que representan la acción del viento.

Este tipo de advertencia es especialmente importante porque una ráfaga transversal puede provocar movimientos inesperados y convertirse en una dificultad para los conductores. El riesgo es aún mayor para motocicletas, camiones, vehículos con remolques o unidades de gran superficie lateral.

A su vez, son habituales en la región de Cuyo, en provincias como Mendoza y San Juan donde existen los vientos zondas.

Las otras señales que existen en las rutas argentinas

El sistema vial argentino divide las señales en tres grandes grupos: