Clientes de Bank of America y Wells Fargo reportaron dificultades para acceder a sus cuentas en línea.

En esta noticia Qué se sabe sobre los problemas de acceso a las cuentas

Clientes de Bank of America, Chase, J.P. Morgan y Wells Fargo, además de usuarios de Zelle, reportaron dificultades para ingresar a sus cuentas en línea este lunes. Los avisos aparecieron en Downdetector, una plataforma que recopila reportes sobre problemas de funcionamiento de servicios digitales.

En Chase, algunos clientes encontraron un mensaje que advertía que ciertos servicios no estaban disponibles. La notificación indicaba que el banco trabajaba para solucionar el inconveniente y pedía volver a intentarlo más tarde.

Por el momento, no está claro qué provocó los problemas, cuántas personas resultaron afectadas ni cuándo comenzaron. En Downdetector también se registraron reportes relacionados con U.S. Bank.

Qué se sabe sobre los problemas de acceso a las cuentas

Los avisos se concentran en el acceso digital a determinadas entidades. No permiten afirmar que exista una caída de todo el sistema bancario. Los reportes de usuarios, por sí solos, tampoco confirman una interrupción generalizada ni explican su causa.

Las dificultades se conocen días después de una interrupción de Microsoft que comenzó el viernes y afectó durante horas a Outlook, Teams y Copilot. Hasta el momento, no hay indicios de una conexión entre ambos episodios.

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