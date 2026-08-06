Por 90 días, la Policía llevará un estricto control de velocidad en las autopistas. Foto: archivo.

Los conductores que circulen por Fort Worth, Texas, deberán prestar atención a un nuevo operativo de seguridad vial que comenzará a implementarse durante los próximos meses. La Policía local reforzará la vigilancia en dos de las principales autopistas de la ciudad para reducir el exceso de velocidad y prevenir accidentes graves.

La medida tendrá una duración inicial de 90 días y estará enfocada en la Interestatal I-30 y la Loop 820, dos corredores con alto volumen de tránsito utilizados diariamente por miles de personas para trasladarse por el norte de Texas.

El operativo busca detectar y reducir conductas peligrosas al volante, especialmente en horarios donde los registros oficiales muestran una mayor cantidad de choques severos y episodios relacionados con velocidades elevadas.

¿En qué zonas de la I-30 y la Loop 820 habrá más controles?

El programa comenzó el sábado 1 de agosto y se aplicará en distintos sectores considerados de riesgo dentro de ambas autopistas. Las autoridades seleccionaron estos corredores luego de analizar datos sobre accidentes y detectar tramos donde algunos conductores superaban las 80 millas por hora (128 kilómetros por hora).

Aunque no se difundió un mapa completo con cada punto exacto del operativo, sí se confirmó que la vigilancia estará concentrada en las áreas donde se registraron los mayores índices de incidentes graves.

Estas rutas forman parte de los trayectos habituales de miles de residentes de Fort Worth y sus alrededores, incluidos trabajadores que utilizan las autopistas para llegar a sus empleos, familias que realizan actividades cotidianas y personas que se trasladan durante la noche.

Por 90 días, la Policía llevará un estricto control de velocidad en las autopistas: en qué tramos y a qué hora. Creative Commons

¿Cuándo funcionará el operativo de vigilancia?

El refuerzo policial tendrá presencia durante todos los días del programa, con especial atención en las franjas horarias en las que históricamente se producen más accidentes.

La iniciativa apunta especialmente a los momentos de menor circulación, como la noche y la madrugada, cuando algunos conductores tienden a aumentar la velocidad al encontrar las vías más despejadas.

Las autoridades recomendaron respetar los límites establecidos y mantener una conducción responsable para evitar multas y, principalmente, reducir el riesgo de accidentes.

Por qué Fort Worth decidió aumentar los controles de velocidad

La decisión responde a las estadísticas de seguridad vial analizadas por el Consejo de Gobiernos del Centro Norte de Texas (NCTCOG). Según los datos recopilados, el exceso de velocidad estuvo relacionado con aproximadamente el 34% de los accidentes graves y mortales registrados en la región durante 2025.

A partir de esa información, los organismos encargados de la seguridad vial identificaron los corredores donde era necesario aumentar la presencia policial para prevenir nuevos siniestros.

Natalie Bettger, gerente sénior de programas de gestión de congestión y operaciones del sistema del NCTCOG, explicó que el objetivo es concentrar los recursos en los lugares y horarios donde existe mayor probabilidad de que ocurran accidentes de gravedad.

Por qué Fort Worth decidió aumentar los controles de velocidad.

Qué busca conseguir el nuevo programa de Fort Worth

La iniciativa forma parte de un plan regional de seguridad vial de 57 millones de dólares, que incluye fondos específicos para combatir el exceso de velocidad.

Entre los principales objetivos del operativo se encuentran:

Reducir las maniobras peligrosas y la conducción agresiva.

Disminuir la cantidad de choques graves.

Prevenir lesiones y muertes en las carreteras.

Analizar los resultados para implementar nuevas estrategias de seguridad vial.

El jefe de Policía de Fort Worth, Eddie Garcia, señaló que la vigilancia en corredores considerados críticos busca disminuir los comportamientos de riesgo y proteger tanto a conductores como a pasajeros.

Qué ocurrirá cuando termine el operativo de 90 días

Al finalizar el periodo inicial, las autoridades analizarán los resultados obtenidos para determinar si la estrategia logró reducir las velocidades extremas y la cantidad de accidentes.

En caso de que los indicadores sean positivos, el modelo podría aplicarse en otros sectores del norte de Texas con problemas similares de seguridad vial.

De esta manera, Fort Worth busca convertirse en un punto de referencia para nuevos programas destinados a mejorar la seguridad en las autopistas y reducir los accidentes provocados por el exceso de velocidad.