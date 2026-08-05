El Gobierno evalúa desplegar la UNDEMO para garantizar la seguridad en la posesión de Abelardo de la Espriella

Gobernadora del Valle responde a alerta por explosivos en Cali antes de la posesión presidencial: “Hay una seguridad establecida”

A menos de 48 horas de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, el Gobierno nacional confirmó un amplio esquema de seguridad que incluirá miles de uniformados, equipos de inteligencia y tecnología especializada para prevenir cualquier alteración del orden público durante la jornada.

El ministro de Defensa saliente, Pedro Arnulfo Sánchez, reveló en diálogo con La FM que el dispositivo contará con alrededor de 11.000 miembros de la Fuerza Pública distribuidos en distintos puntos estratégicos de Cali y sus alrededores.

Así será el operativo de seguridad para la posesión presidencial

El plan fue elaborado conjuntamente por las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y las autoridades locales, y no se limitará únicamente al lugar donde se desarrollará la ceremonia.

Además del despliegue de uniformados, el operativo contempla el uso de aeronaves, vehículos blindados, drones de vigilancia, sistemas antidrones y unidades de Infantería de Marina desplegadas sobre el río Cauca.

Según explicó Sánchez, las autoridades también han intensificado las labores de inteligencia y prevención para identificar posibles amenazas antes de que puedan concretarse.

Recompensa de hasta $500 millones para prevenir atentados

Como parte de las medidas preventivas, el Gobierno mantiene vigente una recompensa de hasta 500 millones de pesos para quienes entreguen información que permita evitar acciones terroristas o hechos violentos relacionados con la posesión presidencial.

Las autoridades invitaron a la ciudadanía a comunicarse con las líneas 157 y 107 o acudir directamente a estaciones de Policía y unidades militares para reportar cualquier situación sospechosa.

Restricciones por amenazas con drones y explosivos

El ministro reconoció que los grupos armados ilegales han modificado sus métodos de ataque y que actualmente existe una preocupación especial por el uso de drones y vehículos cargados con explosivos.

El Gobierno evalúa desplegar la UNDEMO para garantizar la seguridad en la posesión de Abelardo de la Espriella Shutterstock

Por este motivo, la Aeronáutica Civil prohibió temporalmente el uso de drones durante el evento y Colombia solicitó apoyo tecnológico a Estados Unidos para reforzar las capacidades antidrones.

Además, el Gobierno analiza la implementación de medidas como restricciones al tránsito de determinados vehículos, ley seca y limitaciones a la movilidad para facilitar las tareas de seguridad.

El Gobierno no descarta utilizar la Undemo ante posibles disturbios

Uno de los principales interrogantes gira en torno a las manifestaciones previstas para el 7 de agosto, incluidas algunas movilizaciones sociales y la posible presencia de la minga indígena.

Aunque el ministro ratificó que el derecho a la protesta pacífica será garantizado, advirtió que las autoridades no permitirán bloqueos ni hechos de violencia que afecten la movilidad o la seguridad del evento.

Consultado sobre la posibilidad de desplegar la Unidad Nacional de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undemo), Sánchez aseguró que el Gobierno utilizará todas las herramientas disponibles dentro del marco legal.

“La respuesta no es de que uno quiera o no quiera, sino de lo que uno debe hacer. Si eso incluye el empleo de la Undemo, se empleará de acuerdo con los protocolos establecidos”, afirmó.

Seguridad reforzada para las delegaciones internacionales

El operativo también contempla la protección de las delegaciones extranjeras que asistirán a la ceremonia presidencial.

Según el Ministerio de Defensa, se espera la llegada de diez jefes de Estado, además del rey de España y otros representantes internacionales, por lo que se reforzará la seguridad en aeropuertos, hoteles y corredores estratégicos de Cali.

Las autoridades consideran que trasladar la posesión presidencial de Bogotá a Cali representa uno de los mayores desafíos logísticos y de seguridad de los últimos años.