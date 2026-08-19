Brasil, Uruguay, Chile y Argentina prohibirán el ingreso a todos los extranjeros menores de edad que no renueven su pasaporte.

Los menores de 18 años que tengan el pasaporte vencido pueden encontrarse con restricciones para viajar al exterior o ingresar a determinados países cuando ese documento sea obligatorio. Por eso, las familias deben revisar la fecha de vencimiento antes de emprender un viaje y renovar el documento si ya perdió su vigencia.

En Argentina, el pasaporte tiene una duración diferente según la edad del titular. Para los mayores de 18 años, el documento es válido durante 10 años, mientras que para los menores de edad la vigencia es de cinco años desde la fecha de emisión.

La reducción del período de validez para los menores fue establecida por el Decreto 749/19 con el objetivo de reforzar la seguridad de los documentos de viaje y contemplar los cambios físicos que atraviesan los niños y adolescentes durante su crecimiento.

Qué pasa si un menor viaja con el pasaporte vencido

Un pasaporte vencido no puede utilizarse como documento de viaje cuando el país de destino exige que esté vigente. Por ese motivo, antes de viajar es fundamental comprobar la fecha que figura en la hoja de datos del documento.

En Argentina, Migraciones exige que la documentación presentada para salir del país se encuentre vigente. Para los menores de edad, además, pueden ser necesarios documentos que acrediten el vínculo con sus padres y autorizaciones de viaje, dependiendo de con quién realicen el viaje.

Qué pasa si un menor viaja con el pasaporte vencido. Unsplash.

Esto significa que un menor que tenga un pasaporte vencido puede quedar impedido de realizar el viaje si no cuenta con otro documento válido que sea aceptado para ese destino.

Brasil, Uruguay y Chile: qué deben revisar los viajeros

Las condiciones de ingreso dependen de la nacionalidad del viajero y del documento utilizado. En los países de la región existen acuerdos que permiten utilizar documentos de identidad en determinados viajes, por lo que no siempre es obligatorio presentar un pasaporte.

En el caso de Argentina, por ejemplo, los ciudadanos que viajan por turismo a países del Mercosur y asociados pueden utilizar un DNI vigente cuando las condiciones del destino lo permiten. Por eso, tener el pasaporte vencido no significa automáticamente que un menor argentino no pueda ingresar a Brasil, Uruguay o Chile si dispone de otro documento de viaje válido.

Brasil, Uruguay y Chile: qué deben revisar los viajeros. Shutterstock

Chile, por su parte, modificó recientemente la vigencia de sus pasaportes: desde el 1 de febrero de 2026, los documentos emitidos o renovados en el país tienen una validez de 10 años, en lugar de los cinco años anteriores.

Cómo renovar el pasaporte de un menor

En Argentina, los menores de 18 años deben tramitar un nuevo pasaporte una vez que el documento anterior llega a su fecha de vencimiento. El organismo oficial establece una vigencia de cinco años y señala que la fecha exacta puede consultarse en la hoja donde figuran los datos personales.

Antes de viajar, las familias deberían comprobar:

La fecha de vencimiento del pasaporte.

Si el país de destino exige pasaporte o permite ingresar con DNI.

Que el documento utilizado para viajar esté vigente.

La documentación que acredita el vínculo entre el menor y sus padres.

Si corresponde presentar una autorización para que el menor pueda salir del país.

De esta manera, renovar el documento con anticipación permite evitar inconvenientes en los controles migratorios y posibles problemas al momento de embarcar o ingresar al país de destino.