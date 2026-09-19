El Gobierno de Estados Unidos impide, anula o rechaza la renovación del pasaporte para aquellos individuos que tengan deudas significativas relacionadas con la manutención infantil.

Esta medida afecta directamente a los ciudadanos estadounidenses de origen mexicano u otro que busquen ingresar o salir del país mientras tienen obligaciones judiciales aun pendientes.

Esta normativa es implementada por el Departamento de Estado de Estados Unidos en colaboración con organismos responsables de la recaudación de child support.

Quiénes son susceptibles a la pérdida del pasaporte en Estados Unidos

La medida está orientada a los padres o las madres que mantienen deudas que superan los 2.500 dólares en concepto de manutención infantil, conforme a lo establecido por orden judicial.

En el caso de que la deuda exceda el límite determinado por el Gobierno federal, se podrá reportar la situación al Departamento de Estado, lo cual imposibilitará la emisión o renovación del pasaporte.

Asimismo, las autoridades tienen la facultad de revocar documentos que ya hayan sido emitidos, lo que repercute en la capacidad de realizar viajes internacionales.

En determinadas circunstancias, los individuos que se encuentren fuera de Estados Unidos solo podrán obtener documentación limitada para su regreso inmediato al país.

Entre las consecuencias más significativas se incluyen las siguientes:

Denegación de la renovación del pasaporte.

Revocación del documento vigente .

. Limitaciones para ingresar o salir del país.

Dificultades migratorias durante viajes internacionales.

Retrasos en procesos consulares.

Los pasaportes tramitados a menores de 16 años no pueden renovarse. Fuente: Shutterstock.

¿Cómo afecta a mexicanos con ciudadanía estadounidense?

En tales circunstancias, el Gobierno federal considera al poseedor como ciudadano estadounidense y puede imponer las mismas restricciones asociadas a deudas de manutención infantil. Esto abarca bloqueos migratorios, anulación de pasaportes y restricciones para viajar al exterior del país.

Las autoridades aconsejan comprobar cualquier deuda judicial pendiente antes de proceder con los trámites de renovación o llevar a cabo viajes internacionales con un pasaporte estadounidense.