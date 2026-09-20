El PP propone revisar el acceso a la nacionalidad española: “España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte”.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha planteado revisar los criterios relacionados con el acceso y la pérdida de la nacionalidad española si su partido llega al Gobierno. El dirigente popular ha defendido la necesidad de recuperar el “prestigio” del pasaporte y ha vinculado esta propuesta con una mayor protección de las fronteras, informó EFE.

Durante un acto en Badalona (Barcelona), junto con el líder del PP de Cataluña, Alejandro Fernández, y el alcalde de la ciudad, Xavier Garcia Albiol, Feijóo ha asegurado que una persona que obtiene la nacionalidad adquiere derechos, pero también deberes. Sus declaraciones llegan después de las críticas del Gobierno a la propuesta del PP de retirar la nacionalidad española a determinados delincuentes.

Feijóo plantea revisar cómo se concede y se puede perder la nacionalidad

Feijóo ha asegurado que, si llega al Gobierno, revisará “cómo se concede la nacionalidad, cómo se mantiene y ‘cómo se puede perder’”. El líder del PP ha defendido que el objetivo es “recuperar el prestigio” del pasaporte español. En este sentido, ha remarcado que “un país con autoestima es exigente, con los que han nacido aquí y con los que vengan a vivir”.

También ha sostenido que “España necesita recuperar la protección de sus fronteras y el prestigio de su pasaporte”. El dirigente popular ha añadido que la nacionalidad supone tener derechos “y también deberes”: “Los que vengan a saltarse la ley, que sepan que España estará cerrada a cal y canto”.

Feijóo reclama "recuperar el prestigio" del pasaporte y revisar su concesión y retirada. Fuente: EFE Reduan

El PP defiende retirar la nacionalidad en determinados casos

Feijóo también se ha referido a la posibilidad de retirar la nacionalidad española a personas condenadas por determinados delitos. “Si a alguien le molesta que le retiremos la nacionalidad a un condenado por pertenecer a una banda criminal, a un asesino o a un agresor sexual reincidente, que nos lo explique”, ha enfatizado. El líder del PP ha considerado “justo” y “razonable” revisar los criterios de concesión y revocación del pasaporte.

La propuesta ha recibido críticas por parte del Gobierno. Esta semana, el ministro de Transportes, Óscar Puente, desacreditó la iniciativa del PP de retirar la nacionalidad española a delincuentes, que calificó de “descabellada” y vinculó con su tónica de anuncios “chuscos”. Ante estas críticas, Feijóo ha rechazado “lecciones de seguridad, de ley, de humanidad y de orden”, por parte de “los que están gestionando la invasión en Ceuta”.

Feijóo reclama más control sobre las fronteras. Fuente: EFE Reduan

Feijóo reclama más control sobre quienes llegan a España

Durante su intervención, el líder del PP ha insistido en que “no se puede venir a un país a infringir la ley, a vivir a costa de los demás”. También ha calificado de “sinsentido que un país pueda sostener sus servicios si la gente llega sin control y regalan la nacionalidad a millones de personas”.

Feijóo ha ampliado sus críticas al Gobierno de Pedro Sánchez y ha denunciado que “es terrible que la gente que cumple se dé cuenta de que cuando hay un problema en España el Gobierno le abandona y no puede contar con él”. En este contexto, ha defendido que España “no necesita más parches”, sino “un gobierno que funcione, capaz de dar estabilidad y de anticiparse a los problemas”.

El líder del PP ha reclamado además “una ruptura democrática de la decadencia” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: “Vamos a hacer una limpieza total. Vamos a devolver las instituciones a los ciudadanos y vamos a poner el país a funcionar”.

Coincidiendo con la presencia de Sánchez en la Fiesta de la Rosa del PSC, celebrada en Gavà (Barcelona), Feijóo también se ha referido a la ausencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. “Contra todo pronóstico” no ha acudido al acto, ha señalado, y ha añadido: “Está buscando el origen de sus joyas y aún no lo ha encontrado”.