La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que los nacionales de República Dominicana no tienen que cumplir con una norma clave de pasaporte que EE.UU. exige de manera general a los viajeros visitantes.

La disposición permite que los viajeros dominicanos usen su pasaporte para viajar si tiene validez durante su estadía en el país.

Estados Unidos confirmó que los dominicanos no necesitan seis meses de validez en su pasaporte

De manera generalizada, Estados Unidos exige a todos los visitantes que cuenten con un pasaporte con 6 meses extra de validez desde el momento pautado de su salida.

Esto significa que, si un visitante decide salir de Estados Unidos el 1 de noviembre de 2026, su pasaporte debe ser válido al menos hasta el 1 de mayo.

No obstante, el Programa de Enlace con Transportistas (CLP) actualizado al 18 de diciembre de 2025 confirma que República Dominicana se encuentra en el conocido como “Club de los 6 Meses”, una lista de países que estas exceptuados de esta medida y sólo deben contar con un documento válido durante su estancia.

Estados Unidos exige como regla general que el pasaporte cuente con 6 meses de validez. Shutterstock

Otros países de América que se encuentran en esta lista

La lista oficial de países de América exentos de cumplir con la normativa es

Argentina

Bolivia

Brasil

Chile

Colombia

Costa Rica

El Salvador

Guatemala

Haití

México

Nicaragua

Panamá

Paraguay

Perú

República Dominicana

Uruguay

Venezuela

Los ciudadanos de ninguno de estos países tienen que cumplir con la extensión extra.