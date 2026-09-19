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La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) confirmó que los nacionales de República Dominicana no tienen que cumplir con una norma clave de pasaporte que EE.UU. exige de manera general a los viajeros visitantes.

La disposición permite que los viajeros dominicanos usen su pasaporte para viajar si tiene validez durante su estadía en el país.

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Estados Unidos confirmó que los dominicanos no necesitan seis meses de validez en su pasaporte

De manera generalizada, Estados Unidos exige a todos los visitantes que cuenten con un pasaporte con 6 meses extra de validez desde el momento pautado de su salida.

Esto significa que, si un visitante decide salir de Estados Unidos el 1 de noviembre de 2026, su pasaporte debe ser válido al menos hasta el 1 de mayo.

No obstante, el Programa de Enlace con Transportistas (CLP) actualizado al 18 de diciembre de 2025 confirma que República Dominicana se encuentra en el conocido como “Club de los 6 Meses”, una lista de países que estas exceptuados de esta medida y sólo deben contar con un documento válido durante su estancia.

Estados Unidos exige como regla general que el pasaporte cuente con 6 meses de validez.
Estados Unidos exige como regla general que el pasaporte cuente con 6 meses de validez.Shutterstock

Otros países de América que se encuentran en esta lista

La lista oficial de países de América exentos de cumplir con la normativa es

  • Argentina
  • Bolivia
  • Brasil
  • Chile
  • Colombia
  • Costa Rica
  • El Salvador
  • Guatemala
  • Haití
  • México
  • Nicaragua
  • Panamá
  • Paraguay
  • Perú
  • República Dominicana
  • Uruguay
  • Venezuela

Los ciudadanos de ninguno de estos países tienen que cumplir con la extensión extra.