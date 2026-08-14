Es oficial | El 16 será feriado por orden del Gobierno y todas las personas que trabajen recibirán pago doble.

El miércoles 16 de septiembre de 2026 será día de descanso obligatorio en México por la conmemoración de la Independencia de México. La fecha está contemplada en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo y forma parte del calendario de días de descanso obligatorio para los trabajadores.

Quienes tengan que trabajar durante esta jornada deben recibir una remuneración especial. La legislación mexicana establece que, además del salario correspondiente al descanso obligatorio, deben cobrar un salario doble por el servicio realizado ese día.

Atención: el 16 de septiembre será feriado en México

El 16 de septiembre es uno de los días de descanso obligatorio reconocidos por la Ley Federal del Trabajo. En 2026, la fecha caerá miércoles y estará dedicada a la conmemoración de la Independencia de México.

La fecha también aparece en distintos calendarios oficiales publicados para 2026. La Secretaría de Economía incluyó el 16 de septiembre entre sus días inhábiles para este año.

Este descanso no debe confundirse con un día inhábil establecido únicamente para una dependencia pública: en el caso de los trabajadores alcanzados por la Ley Federal del Trabajo, el 16 de septiembre figura expresamente entre los días de descanso obligatorio.

¿Cuánto cobrarán las personas que trabajen el 16 de septiembre?

El artículo 75 de la Ley Federal del Trabajo establece que las personas trabajadoras que presten servicios durante un día de descanso obligatorio tienen derecho a recibir, independientemente del salario correspondiente al descanso, un salario doble por el trabajo realizado ese día.

Esto significa que no se trata simplemente de cobrar el doble en lugar del salario habitual. El trabajador recibe su salario correspondiente al descanso obligatorio más el doble por el servicio prestado ese día.

Por ejemplo, si una persona tiene un salario diario de 500 pesos y trabaja durante el feriado, el pago correspondiente por esa jornada será de 1.500 pesos: 500 pesos por el día de descanso y otros 1.000 pesos por haber trabajado.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿Todos los trabajadores recibirán el pago triple?

No. El pago especial corresponde a quienes efectivamente trabajen durante el día de descanso obligatorio.

Las personas que no sean convocadas a trabajar tienen derecho al descanso correspondiente, sin que por ello se genere el pago adicional previsto para quienes sí prestan servicios durante esa jornada.

Además, la Ley Federal del Trabajo establece que trabajadores y patrones pueden determinar de común acuerdo cuántas personas deben prestar servicios durante el feriado. Si no existe acuerdo, la situación puede ser resuelta por el Tribunal correspondiente.

Cuáles son los principales feriados de 2026

De acuerdo con el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo, entre las fechas de descanso obligatorio se encuentran:

Jueves 1 de enero: Año Nuevo.

Lunes 2 de febrero: en conmemoración del 5 de febrero.

Lunes 16 de marzo: en conmemoración del 21 de marzo.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo.

Miércoles 16 de septiembre: conmemoración de la Independencia de México.

Lunes 16 de noviembre: en conmemoración del 20 de noviembre.

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

El miércoles 16 de septiembre de 2026 será, por lo tanto, una jornada de descanso obligatorio para los trabajadores alcanzados por la normativa laboral mexicana. Quienes sean convocados a trabajar deberán recibir su salario correspondiente al descanso más un pago doble por el servicio realizado ese día.