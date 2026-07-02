Mientras miles de argentinos esperan el asueto del Día de la Independencia y posterior día no laborable, un grupo de trabajadores tendrá fin de semana largo porque declararon feriado el viernes 3 de julio.

Se trata de un asueto para un grupo de habitantes de la provincia de Buenos Aires que conmemoran un aniversario fundacional.

Declaran feriado el viernes para estos trabajadores

Este descanso no se trata de uno a nivel nacional, sino de un asueto para los trabajadores de la ciudad de Pehuajó en la provincia de Buenos Aires. Los habitantes celebrarán el aniversario fundacional número 143, por lo que la municipalidad declaró feriado el viernes para los trabajadores de la administración pública.

Feriado Argentina.

De esta manera, se armará un finde XL de viernes a domingo que también beneficiará a los alumnos. Desde la municipalidad informaron una serie de actividades para la conmemoración en la Plaza Dardo de Rocha.

A partir de las 10:00 comenzarán los actos protocolares y culturales. Además, gracias a los clubes deportivos y sociales se ofrecerá asado a precios populares. Quienes asistan a la celebración podrán ver el encuentro de la Selección Argentina contra Cabo Verde a las 19:00 en una pantalla gigante.

Para quienes presten servicios en el sector privado será asueto optativo según los empleadores.

Feriados nacionales: todas las fechas confirmadas

Para el resto del año el calendario de feriados indica lo siguiente: