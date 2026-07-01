Millones de trabajadores y estudiantes en Estados Unidos disfrutarán de un nuevo fin de semana largo gracias a uno de los feriados federales más importantes del calendario.

Este año, el Día de la Independencia, que tradicionalmente se celebra el 4 de julio, será observado oficialmente el viernes 3 de julio, lo que permitirá extender el descanso durante tres días consecutivos para gran parte de la población.

El Gobierno decretó feriado para este viernes en todo el país

El Día de la Independencia (Independence Day) conmemora la aprobación de la Declaración de Independencia de Estados Unidos el 4 de julio de 1776, fecha en la que las trece colonias declararon su separación del Reino Unido.

Como este año el 4 de julio cae sábado, el Gobierno federal determinó que el feriado será observado el viernes 3 de julio, tal como establece la legislación para los empleados federales.

El feriado del Día de la Independencia será observado oficialmente el viernes 3 de julio, ya que el 4 de julio cae sábado este año. Fuente: El Cronista.

Qué servicios se verán afectados

Durante el feriado del viernes 3 de julio cerrarán numerosas dependencias oficiales, entre ellas:

Oficinas federales

Tribunales federales

Gran parte de las agencias gubernamentales

Oficinas del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS)

También algunas entidades bancarias modificarán sus horarios de atención debido al feriado federal.

El feriado se traslada al viernes y habrá un nuevo fin de semana largo este mes

La normativa federal establece un sistema de observancia para evitar que los trabajadores públicos pierdan el beneficio cuando un feriado coincide con el fin de semana. Las reglas son las siguientes:

Si el feriado cae sábado , se observa el viernes anterior

Si el feriado cae domingo, se traslada al lunes siguiente

Gracias a este mecanismo, el Día de la Independencia será oficialmente observado el viernes 3 de julio de 2026.