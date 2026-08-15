Durante las próximas semanas se celebrarán varias fechas importantes en México, aunque no todas corresponden a días de descanso oficial según el calendario de septiembre. Por este motivo, es fundamental que los trabajadores estén informados y se anticipen, especialmente en lo que respecta a los días en los que sí se establece un descanso obligatorio o incluso algún puente.

Aunque el mes de septiembre incluye conmemoraciones relevantes, no todas representan un día feriado legal para todos los empleados del país. Por ello, es clave identificar qué jornadas efectivamente permiten ausentarse del trabajo sin generar inconvenientes.

Checa los detalles del calendario de feriados de 2025 y prepárate para descansar varios días. Ten en cuenta que las jornadas de mayo son de alcance nacional.

(Representación creada con IA) ChatGPT

¿Por qué es feriado el miércoles 16 de septimbre en México?

El 16 de septiembre es feriado en México porque se conmemora el Aniversario del Inicio de la Independencia de México.

Esta fecha marca el histórico “Grito de Dolores” encabezado por el cura Miguel Hidalgo y Costilla en la madrugada del 16 de septiembre de 1810, acontecimiento que dio comienzo al movimiento independentista contra el dominio español.

Día de descanso obligatorio: Está estipulado como festivo oficial inamovible en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) y en el calendario escolar de la SEP.

No se recorre: A diferencia de otras fechas históricas que se trasladan al lunes para formar “puentes”, el 16 de septiembre se respeta en su día exacto.

Pago extraordinario: Si te toca trabajar esa jornada, la ley establece que la empresa o empleador debe pagar el salario diario normal más un salario doble (pago triple en total por el día trabajado).

¿Qué día no habrá clases en septiembre?

De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 presentado por la SEP los días del mes de septiembre en los que no hay actividades escolares para los estudiantes son:

Miércoles 16 de septiembre: corresponde a la Suspensión de labores docentes.

Viernes 25 de septiembre: se llevará a cabo la realización de la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar.